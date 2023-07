Congo-Kinshasa: Meurtre de Chérubin Okende - Adolphe Muzito exprime sa compassion et appelle à des enquêtes accélérées

Les réactions fusent de partout, après l'assassinat de Chérubin Okende, ministre honoraire des transports et porte-parole de Ensemble de Moïse Katumbi. Consterné par cette disparition tragique, l'initiateur du Nouvel Elan, le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito a vite réagi par le biais du secrétaire général de son parti, condamnant l'acte et exigeant l'accélération des enquêtes pour démanteler les auteurs et co-auteurs de l'acte.

Dans un message de dit de compassion adressé à la famille de l'illustre, le leader de Nouvel Elan exige à tous les services compétents d'entreprendre avec vitesse les enquêtes pour établir les responsabilités et sanctionner les auteurs de l'acte. « Le Nouvel Elan et son leader, Monsieur Adolphe MUZITO, expriment toute leur compassion envers sa famille biologique et son Parti politique. Ils exigent que les services compétents accélèrent les enquêtes amorcées pour établir les responsabilités et les sanctions à infliger aux auteurs de cet acte odieux », renseigne le document.

Nouvel Elan et son leader qualifient les circonstances qui ont caractérisés ce meurtre de revêtir "les allures d'un film d'horreur", et estiment que cela mérite d'être clarifié.

Dans l'entretemps, le gouvernement congolais rassure son engagement à faire la lumière sur l'affaire. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a confirmé que le «Gouvernement congolais s'engage à faire la lumière sur ce crime qui va à l'encontre des principes de la République que le Chef de l'Etat défend avec détermination».

Pour rappel, la Cour constitutionnelle qui a tenu un point de presse ce même jeudi a précisé, contrairement à ce qui se raconte, que Chérubin Okende n'a pas été aperçu à la Cour constitutionnelle. Elle a cependant menacé de poursuivre toute personne qui émet des commentaires et affirmations "infondées" sur l'affaire.