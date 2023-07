Congo-Kinshasa: Chérubin Okende - Moïse Katumbi exige une enquête indépendante

Assassinat de Chérubin Okende : « On veut nous réduire en silence » (Moïse Katumbi)

Intervenant sur les antennes de Rfi, hier, jeudi 13 juillet 2023, Moïse Katumbi Chapwe, le Président d'Ensemble pour la République, dénonce plutôt un « assassinat politique », le décès Chérubin Okende. Décryptage.

« Quand on ne contrôle plus rien dans le pays, on arrête mes conseillers, mes partenaires, on tue et on veut nous réduire en silence, nous n'allons jamais accepter. Nous allons faire une enquête indépendante pour savoir la vérité, nous ne faisons plus confiance en nos institutions », soutient-il.

"Chérubin est un homme honnête et pacifique. Si la politique est de tuer, je suis très désolé. Mais, ce qu'ils ont fait à Chérubin ne restera pas impunité », prévient-il.