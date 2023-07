Afrique de l'Ouest: La Mauritanie se dit étonné de la décision de la CAF et promet d'aller en appel

RDC-Mauritanie match aller à Lubumbashi

La décision murie et éclairé du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (Caf), au sujet de l'inéligibilité du joueur Khadim Diaw en faveur de la RDC est loin d'être acceptée par la Mauritanie qui promet d'interjeter appel, et y aller jusqu'au bout.

Dans une mise au point faite ce mercredi 12 juillet, la Fédération Mauritanienne de football a exprimé son étonnement total face à cette décision non seulement au regard de ce qu'elle appelle "vice apparent dans la forme de l'objection présentée par la partie congolaise" ; mais aussi parce que le mémorandum officiel émis par la FIFA, à ce sujet, indiquerait qu'il n'y a rien à douter sur les origines de ce joueur ; ainsi que de la bonne foi dans l'appel du joueur, conformément aux lois et procédures suivies dans ce domaine.

Ainsi, pour la Fédération mauritanienne, vu que cette décision est étayée par des preuves et des documents, elle rassure ses supporters et le peuple mauritanien, qu'elle suivra toutes les méthodes et tous les moyens légaux pour défendre pleinement les droits de l'équipe nationale, devant les autorités et tribunaux compétents, affirmant sa confiance absolue dans la récupération du point perdu et le retour dans la première position du groupe. Une croyance visiblement absurde au regard des faits tels que présentés par la Caf dans son jugement.

De la plainte de la Fecofa

Le 8 avril 2023, soit un peu plus d'une semaine du match retour, livré le 29 mars, à Nouakchott, la Fédération congolaise de football association (Fecofa), a déposé une plainte contre l'éligibilité de trois joueurs mauritaniens : le joueur Niasse Babacar, le joueur Al Hadji Ba et le joueur Khadim Diaw ayant pris part à la double confrontation comptant pour la 3ème et 4ème journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cote d'Ivoire 2024. Les trois joueurs étaient inéligibles parce que selon la Fecofa, ils avaient déjà joué avec l'équipe nationale du Sénégal, et n'ont jamais demandé le changement d'association.

Une plainte intéressante pour la Caf qui, en date du 18 avril, a ouvert une procédure disciplinaire, a demandé à la Fédération mauritanienne de présenter ses moyens de défense.

Les éléments de réponse de la FFRIM

Le 25 avril, la Fédération de football de la République islamique de la Mauritanie (FFRIM), a envoyé ses arguments de défense, transmettant preuve à l'appui, les décisions de la Chambre du Statut du Joueur qui avait accepté les demandes de changement d'association pour les joueurs Niasse Babacar et Al Hadji Ba. Mais pour le fameux Khadiw Diaw, la FFRIM a soutenu que, de bonne foi, elle n'a pas considéré qu'il était nécessaire de solliciter un changement d'association pour lui parce qu'avec le Sénégal, il n'a joué qu'avec l'équipe locale, celle du Championnat d'Afrique des nations (CHAN). Une réponse irresponsable pour le jury, qui va mener ses propres enquêtes pour découvrir que Khadiw Diaw a joué 4 matches officiels sous le maillot du Sénégal dans les éliminatoires du Chan, notamment : le 28 juillet 2019 : Libéria vs Sénégal ; le 3 août 2019 : Sénégal vs Liberia ; le 21 septembre 2019 : Sénégal vs Guinée ; et le 20 mars 2019 : Guinée vs Sénégal.

En outre, la FFRIM a contesté la procédure de réclamation de la réserve visant à remettre en cause l'éligibilité des joueurs et indique que ladite réserve n'a pas été formulée conformément à l'article 43 des Règlements de la Coupe d'Afrique des Nations. Ici, le Jury Disciplinaire a invoqué les dispositions des articles 3, 10, 30, 30.1, 43 et 46 du Code disciplinaire de la CAF. Donc, plainte jugée recevable et fondée.

L'analyse du jury disciplinaire

En date du 10 mai 2023, le Jury Disciplinaire composé de trois personnes, qui sont : Raymond Hack (Afrique du Sud) Président, Issa Sama (Burkina Faso) Membre, et Samugabo Mustapha (Burundi) Membre, s'est réuni pour analyser l'affaire et a décidé de saisir la Commission du Statut du Joueur de la FIFA pour en savoir un peu plus sur la situation du joueur Khadim Diaw.

Ainsi, conformément à l'article 82 du code disciplinaire de la CAF relatif au principe de conduite, «les associations nationales, les clubs, leurs officiels et membres ainsi que les joueurs doivent respecter les principes de loyauté, d'intégrité, d'esprit sportif et d'éthique » ; considérant l'Article 46 du code disciplinaire de la CAF, « le Jury disciplinaire statue sur la base du dossier et des documents écrits ou des enregistrements qui lui sont présentés et notamment les rapports des officiels et les moyens de preuves conformément aux articles 30 et 32 du présent code ; considérant l'article 9 des règlements d'application des statuts de la FIFA : « 1. Un joueur peut, une seule fois, demander à changer l'association pour laquelle il est éligible afin de jouer pour l'association Confédération ; considérant, l'article 150 du code disciplinaire de la CAF « si un joueur prend part à une rencontre officielle alors qu'il n'est pas qualifiable, son équipe sera sanctionnée d'un forfait" ; poursuivant l'article 105 du Code Disciplinaire de la CAF relatif au Forfait, "les équipes sanctionnées par un forfait sont réputées avoir perdu la rencontre, le jury a donc pris la décision en faveur de la RDC.

Décisions

Le joueur Khadim Diaw de la Mauritanie a été vraiment inéligible et ne pouvait pas jouer ce match contre la RDC. Les matches auxquels il a participé sont considérés comme perdu par Forfait par la Mauritanie. A cet effet, la RDC a gagné les deux matches en aller et retour par forfait (3-0/3-0), améliorant son goal-average. Elle devient première du groupe avec 9 points, la Mauritanie deuxième avec 7 points, le Gabon troisième avec 7 points, et le Soudan dernier avec 6 points. En outre, le jury a aussi décidé d'infliger à la FFRIM une sanction financière de 10.000 USD (dix mille dollars), payable dans les 60 jours.