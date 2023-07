Congo-Kinshasa: Lutte contre la discrimination féminine, RDC - Antoinette Kipulu salue les efforts de Félix Tshisekedi dans la promotion des Droits de la Femme

La Ministre de la formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipulu, a procédé à la célébration du 20eanniversaire du protocole de Maputo organisée, le mardi 11 juillet 2023 au Fleuve Congo hôtel, par le Ministère du Genre, famille et enfant, en partenariat avec l'ONG Ipas RDC. C'est sous la thématique : «Protocole de Maputo : Deux décennies après son adoption : Impact et perspectives en RDC», que Mme Antoinette Kipulu a indiqué que la RDC a atteint une égalité parfaite entre garçons et filles dans le secteur de l'enseignement primaire, et en matière de participation de la femme à la gouvernance démocratique.

En présence du Ministre de la Jeunesse Yves Bunkulu et celui de Droits humains Fabrice Puela ainsi que du Dr Jean-Claude Mulunda, Directeur-Pays de l'ONG Ipas RDC, Antoinette Kipulu a indiqué que la commémoration du 20eanniversaire du protocole de Maputo constitue une occasion propice pour faire une évaluation du chemin parcouru en RDC dans la promotion des droits de la femme dont le rapport initial de 2015 sur la mise en oeuvre de l'instrument juridique a montré une avancée notable de la promotion des droits des femmes en RDC. Ainsi, elle a rendu un vibrant hommage à Félix Tshisekedi, Chef de l'Etat de la RDC, pour l'intérêt qu'il ne cesse d'accorder aux questions des droits des femmes, non seulement en RDC, mais également, au-delà des frontières de la RDC. «C'est cette sensibilité aux questions du genre et son engagement à y oeuvrer pour des solutions durables, qui lui ont valu le titre de champion de la masculinité positive par ses paires de l'Union africaine, au terme de son mandat à la tête de cette organisation continentale », a-t-elle rendu hommage. Avant toutefois d'exprimer sa profonde gratitude à l'endroit de Jean-Michel Sama Lukonde, Chef du Gouvernement de la RDC, pour sa détermination à réaliser la vision du Président de la République, concernant la promotion des droits de la femme en RDC. «Il ne cesse de nous encourager dans ce travail pour que l'agenda genre de la République démocratique du Congo, tel que défini dans le programme d'actions du Gouvernement de l'Union sacrée de la nation, se matérialise sans faille », a-t-elle exprimé.

A l'en croire, les efforts inlassables qu'abattent les services normatifs et spécialisés du Ministère du genre, famille et enfant dans la promotion des droits de la femme, en particulier la cellule d'Etudes et de planification de la promotion de la femme, ont permis à la RDC d'honorer ses engagements en rapports avec l'adhésion au protocole de Maputo.

En outre, les droits promus par le protocole de Maputo sont des droits inhérents à la personne humaine. Ils sont inaliénables, interdépendants et indivisibles. Ils concernent 8 thématiques, à savoir : légalité et la non-discrimination, la protection des femmes contre la violence, les droits relatifs au mariage, le droit à la santé et à la reproduction ; les droits économiques, sociaux et culturels, le droit à la paix, le droit à la protection des femmes pendant les conflits, et les droits des groupes de femmes bénéficiant d'une protection spéciale.

Pour sa part, le Directeur-Pays de l'ONG Ipas RDC, Dr Jean-Claude Mulunda, a souligné que les droits de la femme, ne sont ni négociables, moins encore discutables, dont les femmes et les filles doivent pouvoir vivre sans craindre la violence basée sur le genre, y compris le viol et les autres violences sexuelles, les mutilations génitales féminines, le mariage forcé, la grossesse forcée et l'avortement forcé ou stérilisation forcée. «C'est dans un environnement rassurant que nous pouvons espérer construire un monde égalitaire ou les filles et les garçons, les femmes et les hommes, jouissent des mêmes droits, des mêmes opportunités et avantages », a-t-il avancé.

Notons que le protocole de Maputo a été adopté le 11 juillet 2003 à Maputo au Mozambique. Il est entré en vigueur le 25 novembre 2005 après avoir été ratifié par 15 États membres de l'Union Africaine. Il est le principal instrument juridique de protection des droits des femmes et des filles. Et ce, sur base d'une Loi N° 06/015 du 12 juin 2006 que la RDC a fait son adhésion dont l'acte d'adhésion a été signé par l'ancien Président de la RDC, Joseph Kabila Kabange. Ce protocole a été publié le 14 mars 2018 dans le Journal Officiel.