Angola: La Sonangol signe un accord pour fournir des produits pétroliers à la RDC

Luanda — La compagnie pétrolière angolaise et ses homologues de la République démocratique du Congo (RDC), Sonahydroc et Cobil, ont signé jeudi, à Kinshasa, un accord pour la fourniture de produits pétroliers.

Se confiant à l'ANGOP, après la signature de l'accord, Sebastião Martins, président du conseil d'administration de Sonangol, a déclaré que les deux sociétés en RDC commenceront à recevoir les produits visés au prix du marché.

"Nous commencerons progressivement par des chargements de 5.000 tonnes d'approvisionnement, pour atteindre l'objectif de 60.000 tonnes", a-t-il précisé, sans donner de dates.

Sebastião Martins a souligné que l'accord signifie une amélioration des relations commerciales entre les entreprises et les pays.

Sebastião Martins, PCA de Sonangol, et le directeur général de Sonahydroc, Augustin Nkuba Kasanga, ainsi que les dirigeants exécutifs de Cobil, Georges Kettel Yamba Ngoie et Djena Bassiala Nlandu, respectivement, ont signé l'accord.

Toujours à Kinshasa, il a été signé le protocole de coopération pour la recherche et la production d'hydrocarbures dans la Zone d'intérêt commun (ZIC), entre les ministres des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz de l'Angola et de la RDC, Diamantino Azevedo et Didier Ntubanga, respectivement.

Le protocole contient les principes de gestion des concessions qui concernent la zone maritime d'intérêt commun en matière d'hydrocarbures.

Il convient de rappeler que, les parties ont tenu, les 20 et 21 juin, à Luanda, la troisième réunion de la Commission bilatérale pour l'exploitation des hydrocarbures dans la Zone d'intérêt commun (ZIC), avec l'Agence nationale du pétrole et du gaz et son homologue congolais.

La zone d'intérêt commun est située dans la région maritime entre le sud du bloc 14 et le nord des blocs 1, 15 et 31, des concessions pétrolières angolaises.