Afrique: EGSG - Reprise timide

Le club sudiste entend élever le rythme et étoffer son groupe.

Après une pause estivale bien méritée, alors que la nouvelle saison se profile à l'horizon, El Gawafel se trouve devant un défi majeur pour monter une équipe compétitive. Lundi dernier, ce fut une timide reprise des entraînements. La timidité ressentie lors de la première séance est naturelle, compte tenu des incertitudes inhérentes à l'effectif en ce moment.

Sous la houlette de Chaker Meftah, fraîchement débarqué, ils étaient 18 joueurs, tous ayant contribué au sacre de l'accession, à chausser les crampons pour des exercices légers sur le green sous un soleil torride. Les autres ont prolongé leurs vacances, ce qui a surpris plus d'un, surtout que le comité directeur a avisé de la date de la reprise. Parmi les présents, une seule nouveauté. Il s'agit d'un joueur à tester, ayant évolué la saison écoulée en D2 autrichienne. Côté nouveautés, c'est le néant si nous exceptons le renouvellement du bail de Haythem Mhamdi, talonné par Khalil Guesmi, alors que le buteur Sadok Salem, le keeper Ben Thabet et le vétéran Bargougui sont encore sous contrat.

Effectif préoccupant

Avec cette reprise, le club gafsien a des préoccupations concernant la composition de son effectif. La priorité du staff technique serait d'identifier les postes-clés qui nécessitent des renforts. En attendant de parapher les bails, les dirigeants, en concertation avec le nouveau coach, passent en revue un large éventail de joueurs. Ce n'est guère une sinécure de puiser dans le marché local, comme le confirme Chaker Meftah : «Avec l'ouverture sur le marché libyen et saoudien et du Golfe en général, même un jouer tunisien de D3 peut être enrôlé par ces clubs. L'éventail du choix est rétréci, surtout pour une recrue de valeur. Nous aurons besoin de 5 joueurs locaux et 4 étrangers».

Certes, il est essentiel que le club gafsien prenne en compte ses ressources, ses contraintes financières lorsqu'il cherche à étoffer son effectif, mais sans oublier ses ambitions. Il s'agit d'une approche équilibrée et bien réfléchie. Volet ambitions, l'entraîneur d'El Gawafel apporte sa vision : «Il est prématuré de parler des objectifs du club, tant qu'on ne s'est pas fixé sur la formule du championnat pour la future saison. Est-ce que ce sera la formule du play-off et play-out, ou un seul groupe ? Tout ce que je peux avancer, c'est que nos ambitions seront en corrélation avec nos moyens. Je dois rappeler que par le passé, El Gawafel était une équipe difficile à manier, surtout à domicile, et notre principal objectif est de lui rendre son lustre d'antan». En attendant de peaufiner le chapitre recrutement, le staff technique s'est déjà fixé sur les contours de la préparation. «Un cycle préparatoire doit durer de 6 à 8 semaines. Nous sommes à la limite inférieure du cycle (6 semaines), et il ne faut pas dilapider le temps. Cela pourrait se faire sentir au cours de la saison».

Avec une planification minutieuse et une motivation renouvelée, El Gawafel est résolue à faire de cette saison un succès et à se hisser parmi les équipes qui feront parler d'elles. Le planning établi par le staff technique pour le cycle préparatoire comporte deux mises au vert, le 17 juillet à Aïn Draham et du 5 au 12 août prochain avec au menu 6 rencontres amicales. Il s'agit de remodeler un nouveau groupe.