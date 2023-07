Ile Maurice: Opposition - L'alliance PTr-MMM-PMSD finalisée

Les bases de l'alliance Parti travailliste-Mouvement militant mauricien-Parti mauricien socialdémocrate (PTr-MMM-PMSD) sont jetées. D'ailleurs, les trois leaders, Navin Ramgoolam, Paul Bérenger et Xavier-Luc Duval, animeront une conférence de presse ce samedi. D'après nos renseignements, ils annonceront qu'ils ont trouvé un accord pour se présenter ensemble aux prochaines élections générales. Toutefois, apprend-on, il reste encore des détails à discuter. Ils se sont rencontrés mercredi, à l'hôtel Le Suffren, avec plusieurs de leurs cadres, et diverses décisions ont été prises. Un comité, comprenant des membres de différents partis, travailleront ensemble afin de rédiger l'ébauche d'un programme commun. Or, la discussion autour d'un manifeste électoral se faisait uniquement entre les trois leaders ; mais ils ont jugé que ce serait mieux que ce soit une équipe élargie qui se penche sur d'autres aspects du programme, dont les principaux axes ont été discutés lors des précédentes réunions.

Cependant, il est peu probable que les leaders parlent de partage d'investiture ou qu'ils donnent le nom de ceux qui occuperont le frontbench durant leurs rencontres avec la presse. Ils ne veulent, dit-on, froisser personne et, par ricochet, fournir des munitions à leur opposant qui tentera le tout pour saborder cette alliance. À la semaine dernière, il était question que le PTr s'octroierait 35 investitures, contre 25 tickets à partager entre le MMM et le PMSD. Nous ne sommes pas en mesure de préciser si cela a été modifié.

En tout cas, nous apprenons que l'alliance a déjà pris forme, bien qu'il y ait de «petits ajustements» à faire. D'ailleurs, les trois partis ont établi trois priorités. D'abord, ils devront compléter les «petits ajustements». Une équipe travaillera également sur une liste des réunions afin de mobiliser les partisans de ces trois partis. Aucune date n'a encore été arrêtée pour ces congrès qui se feront dans les quatre coins de l'île et également dans le centre. D'après les informations, la première sortie commune de ces trois partis se fera dans l'une des circonscriptions du Sud. Parallèlement, un comité rédigera l'ébauche du manifeste électoral avec des propositions de trois partis.

Il y a eu de fortes pressions internes, que ce soit du PTr et du MMM, pour finaliser cette alliance le plus tôt possible. D'ailleurs, Patrick Assirvaden n'avait pas caché son irritation devant la lenteur des négociations. D'autres membres de ce parti estimaient que si les négociations passaient trop souvent en mode «off» et «on», cela risquait de jouer sur la crédibilité et la solidité de cette alliance. Du côté du MMM, des dirigeants voulaient rapidement tout conclure afin de donner un «momentum» à l'alliance pour booster le moral du public et de leurs partisans. Il est temps, disentils, que l'opposition parlementaire descende sur le terrain.