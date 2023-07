Ile Maurice: PNQ - Shah Rukh Khan préfère tourner en Bulgarie plutôt qu'à Maurice

Maurice n'est pas à la hauteur de la concurrence d'autres destinations qui proposent le remboursement de frais de tournage. C'est pour cela que le «Film Rebate Scheme» passe de 30 % à 40 % à compter de juillet 2023.

Quel flop!Deux films à gros budget n'ont pas été tournés à Maurice, «parce que d'autres destinations sont plus attirantes en termes de remboursement des dépenses de tournage». Déclaration de Sunil Bholah, ministre du Développement industriel, des PME et des coopératives, en réponse à la Private Notice Question (PNQ) sur le Film Rebate Scheme, hier après-midi à l'Assemblée nationale. Il répondait à la PNQ, initialement adressée au ministre des Finances, Renganaden Padayachy, en mission à l'étranger du 6 au 16 juillet. Il a assisté à l'African Caucus Meeting au Cap-Vert (du 6 au 8 juillet), avant d'assister à l'African Leadership Magazine Africa Summit à Londres (le 11 juillet). Les organisateurs lui ont décerné le titre de ministre des Finances africain de l'année.

Le Film Rebate Scheme concerne le remboursement accordé par l'Economic Development Board (EDB) aux équipes de tournage, sur des «qualifying production expenditures». Il s'agit des dépenses liées au tournage d'un film, comme les billets d'avion, les nuitées ou encore la location d'équipements. «Deux tiers des dépenses concernent le service-traiteur, l'immobilier, les sports et la logistique, les finances et des conseils juridiques, contribuant ainsi à divers secteurs de l'économie», a précisé Sunil Bholah.

Quelles sont ces grosses productions qui ont fait tomber le rideau ? Le ministre a déclaré qu'en 2021, l'équipe de Plane, film avec l'acteur hollywoodien Gerard Butler, a préféré aller tourner à Porto Rico après des repérages à Maurice. Budget du film : USD 30 millions. «La société de production de l'acteur indien Shah Rukh Khan, Red Chillies Entertainment, a choisi la Bulgarie plutôt que Maurice», a-t-il ajouté, sans donner des précisions sur le film concerné. Il a alors annoncé l'augmentation du plafond de remboursement des dépenses du Film Rebate Scheme. Il passe «à partir de juillet 2023», de 30 % à 40 % de remboursement des dépenses, «quand plus de 90 % du tournage a lieu à Maurice».

Parmi les autres volets de la PNQ, le leader de l'opposition a voulu connaître les noms des bénéficiaires du Film Rebate Scheme dont le film n'est jamais sorti. Réponse de Sunil Bholah : Sooten 2. Le clap de début avait été donné en 2013... en présence de Xavier-Luc Duval. Ce dernier a alors indiqué qu'il y a «une liste dehuit filmsfournie par le ministre Bholah lui-même», ayant obtenu l'argent des contribuables mais qui ne sont jamais sortis. Ce que Sunil Bholah a nuancé en disant qu'ils ne sont «pas encore sortis».

Lors des questions supplémentaires, Xavier-Luc Duval s'est longuement appesanti sur les failles du système de vérification de l'EDB. Il s'est interrogé sur le contrôle des dépenses soumises par les équipes de tournage pour s'assurer que les factures n'aient pas été gonflées artificiellement. Est-ce que l'EDB se renseigne sur les revenus générés au box-office par les films tournés à Maurice ? La réponse fournie indique que ce qui se passe après le tournage ne relève plus de l'EDB. Le leader de l'opposition a alors réclamé un audit indépendant du Film Rebate Scheme.

Il a aussi voulu savoir «quelles sont les leçons apprises du fiasco Serenity» ? Ce film avec Matthew McConaughey et Anne Hathaway, tourné à Maurice en 2017, n'aurait eu qu'un succès mitigé. Pour le leader de l'opposition, «90 % des films tournés à Maurice sont des flops».

«Prisoners of paradise» d'Alan Govinden a touché Rs 87 millions

Le tournage de Prisoners of paradise a eu lieu en 2020. Ce film était produit par AMG International Film Ltd, société de l'homme d'affaires Alan Govinden. Son nom avait été cité dans l'affaire de l'achat de la propriété de Pravind Jugnauth à Angus Road. Sunil Bholah, en réponse à la PNQ, a déclaré que ce film a bénéficié du Film Rebate Scheme à hauteur de «Rs 87 millions et non de Rs 150 millions. L'unique actionnaire de la société de production est mort ( NdlR, Alan Govinden est décédé à Londres le 3 novembre 2021) et il y a une affaire en justice en Angleterre».

Les habitués du «Film Rebate Scheme»

La liste des bénéficiaires du Film Rebate Scheme depuis 2016 a été déposée au Parlement. Parmi les noms qui s'y trouvent régulièrement, on retrouve Andreas Habermayer d'Identical Pictures (qui a, entre autres, produit Serenity), Melanie Bonhomme, directrice du studio de doublage Sun Dubbing, et le producteur indien Sumeet Aggarwal.

Les membres du Film Rebate Committee

Qui siège au Film Rebate Committee ? Outre les représentants de divers ministères, dont les Arts et le patrimoine culturel, les Finances, ainsi que la Mauritius Promotion Tourism Authority, y figurent Nanda Narrainen, Head Business Support Facility, Film and Creative Industries chez EDB et Sachin Jootun, directeur de la Mauritius Film Development Corporation.