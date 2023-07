Afrique du Sud: Les Sud-Africains en mission à Washington pour défendre leurs avantages commerciaux

Le 15e sommet des affaires entre les États-Unis et l'Afrique se conclut ce vendredi 14 juillet à Gaborone, au Botswana. La quasi-absence des Sud-Africains, partenaire de poids, s'est fait remarquer. Seul le ministre des entreprises publiques Pravin Gordhan était présent, alors que d'autres représentants du gouvernement étaient eux en mission à Washington.

Le ministre sud-africain du Commerce, Ebrahim Patel, son homologue des finances ainsi que la ministre rattachée à la présidence étaient du déplacement aux États-Unis pour tenter de conserver leurs avantages commerciaux. La délégation, également composée de représentants syndicaux et des milieux d'affaires, a pu rencontrer mercredi la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, alors que le Congrès américain doit se pencher ces prochaines semaines sur l'éligibilité pour 2024 des pays souhaitant bénéficier de l'Agoa, une loi qui offre des avantages commerciaux pour les nations africaines.

This afternoon, I met with South African Minister of Trade, Industry and Competition Ebrahim Patel and other senior government officials to discuss 🇺🇸-🇿🇦 trade, the African Growth and Opportunity Act program, and our shared work to promote inclusive economic growth. pic.twitter.com/mLqM7dUSz0-- Ambassador Katherine Tai (@AmbassadorTai) July 12, 2023

Pretoria, qui doit organiser le sommet de l'Agoa cette année, voit son statut être mis en cause par des parlementaires américains des deux partis qui se sont inquiétés dans une lettre, le mois dernier, de sa proximité avec la Russie. Les partisans de son exclusion pointent aussi du doigt le fait que le pays à un statut de revenu intermédiaire, et ne devrait donc pas bénéficier de cette loi.

Plusieurs syndicats sud-africains, dans les secteurs de l'agriculture et de l'automobile, ont fait part de leur appréhension, alors que l'Afrique du Sud est l'un des pays qui profite le plus de l'Agoa : en 2021, cela lui a permis d'exporter pour près de 2,5 milliards d'euros vers les États-Unis.

