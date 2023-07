Madagascar: Pétanque - Décès de Honorus Razafindratsimba

Consternation dans le monde du sport malgache en apprenant la disparition d'une légende, Honorus Razafindratsimba, connu sous le sobriquet de Ramanga. Il était la star du Club Bouliste de Fianarantsoa (CBF) et avait consacré une grande partie de sa vie à la pétanque, pendant près d'un demi-siècle.

Un véritable passionné qui affichait un palmarès des plus impressionnants dans cette discipline à Madagascar. En effet, en 2015, Honorus a célébré ses 40 ans de carrière. Il était un joueur exceptionnel et brillait aux côtés de nombreux amis. Son équipe a remporté le championnat de Madagascar de triplette hommes à quatre reprises, notamment en 1983, 1992 et 2004, ainsi que le championnat de double en 1979 et 1997. En 2007 et 2008, il a également réalisé un doublé dans la catégorie des vétérans, sans oublier ses nombreuses victoires en Coupe de Madagascar.

Dans les tournois internationaux, Ramanga a participé à six championnats du monde, un record inégalé jusqu'à présent, qui a fait de cet homme une icône de la pétanque malgache. Sa première sortie internationale remonte à 1982 en Tunisie, puis il a été parmi les porte-drapeaux malgaches lors des mondiaux en Hollande en 1986, en France en 1987, en Espagne en 1989, en Italie en 1992 et en France en 2004. Midi Madagasikara présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses amis.