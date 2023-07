Madagascar / Japon - Lancement de la 2e édition de la semaine économique de l'AEMAJA

L'Association Economique Madagascar Japon (AEMAJA) compte actuellement un peu moins de 70 membres qui connaissent tous, les relations entre les deux pays.

« Notre principal objectif consiste à renforcer les relations économiques et les échanges commerciaux entre Madagascar et le Japon. Pour ce faire, nous lançons la semaine économique de l'AEMAJA dans sa 2e édition, qui aura lieu du 18 au 21 juillet 2023 », a déclaré Andonirina Ratodisoa, le président de cette association, lors d'une conférence de presse hier au Novotel à Ivandry. Et lui de préciser que cette 2e édition se démarque par la promotion des activités de ses membres, regroupées dans six commissions sectorielles, à savoir, l'agri-business, la Technologie de l'Information et de la Communication, le textile et l'habillement, les infrastructures et l'énergie, le tourisme et la transformation de l'AEMAJA en Chambre Mixte. « Des conférences thématiques seront ainsi organisées tous les jours par chaque commission, et ce, à la fois en présentiel et en ligne, dans le cadre de cette semaine économique en vue de promouvoir ces différents secteurs d'activité. Elles seront axées sur un thème unique: le développement durable », a-t-il ajouté.

Initiative Kaïzen

A titre d'illustration, une conférence présentée par la commission Transformation de l'AEMAJA en Chambre mixte Madagascar Japon se tiendra après l'ouverture officielle de cet événement le 18 juillet 2023 au Novotel. La JICA Madagascar, l'EDBM (Economic Development Board of Madagascar) et le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), y participeront activement. Deux conférences qui s'articulent autour des sujets respectifs « Construire le futur de l'énergie et l'infrastructure à Madagascar » et « Les innovations dans les productions textiles à travers les principes de management japonaises », se dérouleront la 2e journée.

%

Ensuite, il y aura une autre conférence sur le tourisme durable à Madagascar avec la participation d'un éminent chercheur malgache et l'EDBM, ainsi qu'une conférence réalisée par la commission Agri-business le 20 juillet 2023. Le thème sera consacré sur le « Kaïzen ou le Zéro gaspillage : comment parvenir à l'autosuffisance alimentaire de Madagascar à travers l'économie circulaire ». « La promotion de l'initiative Kaïzen, non seulement dans le domaine de l'agriculture mais aussi de l'industrie, sera à l'honneur dans le cadre de cette semaine économique. Nous allons ainsi l'institutionnaliser à Madagascar », tient à préciser le président de l'AEMAJA.

Échanges commerciaux

Enfin, d'autres conférences portant sur les thèmes « Les appuis au développement du secteur privé à travers les activités de la JICA à Madagascar » et « La cyber sécurité et la transformation digitale » auront lieu le dernier jour. En tout, « il y aura des interventions des acteurs japonais et malgaches durant ces différentes conférences en vue des partages de connaissances et d'expertise. Nous sollicitons ainsi les professionnels qui opèrent dans les secteurs concernés afin de saisir les opportunités visant à contribuer à la croissance économique du pays.

Le programme de bourses ABE Initiative y sera aussi exposé. Parlant des échanges commerciaux entre Madagascar et le Japon, 90% de nos exportations vers ce pays du soleil levant sont composés de nickel et de cobalt. Le reste est constitué d' épices tels que la vanille. « Nous promouvons aussi les produits du textile comme le smoke et la broderie pour explorer le marché nippon. En revanche, un bon nombre de Japonais souhaitent investir dans le pays mais ils veulent être rassurés face aux différentes crises qui ont touché Madagascar », a conclu Andonirina Ratodisoa.