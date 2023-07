Madagascar: Portrait - Mickael Tiavina Rakotoarisoa alias Donga, meilleur joueur de l'année

Mickael Tiavina Rakotoarisoa, également connu sous le nom de Donga, est reconnu comme le meilleur joueur de l'année. Donga continue de faire sa marque dans le monde du football. En tant que capitaine de son club, le Fosa Juniors FC, il a remporté son deuxième titre au Championnat de Madagascar Pro League.

Mickael Tiavina Rakotoarisoa, surnommé Donga, est un joueur qui ne passe pas inaperçu sur le terrain lors du Championnat de Madagascar, également appelé « Orange Pro League ». Ce n'est pas seulement le cas cette saison, mais depuis de nombreuses années. Son club, les Fosa Juniors, vient de remporter la quatrième édition du tournoi, tandis que Donga a été élu meilleur joueur de la saison. Passionné du football malgache, Donga a consacré toute sa jeunesse à ce sport. Cela fait maintenant 23 ans que Mickael Tiavina Rakotoarisoa est impliqué dans le football. «J'ai commencé à l'âge de 10 ans dans un club à Itaosy, puis j'ai intégré l'École de Foot 202 à l'âge de 12 à 13 ans, et ensuite le centre de formation Star Mada», a-t-il déclaré. Il a également eu l'opportunité de passer un test à l'Uscafoot en 2015, et un an plus tard, il a rejoint le club de Majunga, le Fosa Juniors FC, où il évolue toujours aujourd'hui.

Ambitieux

Mickael Tiavina Rakotoarisoa a toujours rêvé de jouer en Europe depuis qu'il a commencé à jouer au football. À 27 ans, il ne cesse de progresser afin de réaliser cet objectif. Sa plus grande force est de bien suivre les consignes de son entraîneur. Membre du Fosa, il est également reconnu pour sa polyvalence et son mental solide. En tant que meilleur joueur, il a été sélectionné pour faire partie de l'équipe nationale lors du Championnat d'Afrique CHAN 2022, qui s'est déroulé en Algérie. L'une des plus belles réussites de sa vie a été la médaille de bronze remportée par l'équipe des Barea A' lors de ce tournoi. Le footballeur a également été à nouveau sélectionné dans l'équipe nationale A pour les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en Côte d'Ivoire, contre les Black Stars du Ghana.

%

Père de famille

En dehors du terrain, Donga est un père de famille. Il a un petit-fils. Le football ne pose pas de problème pour sa femme, car il parvient à concilier ses séances d'entraînement avec sa vie quotidienne. «Lorsque je suis en déplacement, j'utilise mon téléphone portable et les réseaux sociaux pour communiquer», précise-t-il. En ce qui concerne la longévité de sa carrière, il est non seulement le capitaine, mais aussi le leader de son club. «Je ne cesse de conseiller et de guider mes coéquipiers sur la bonne voie, en particulier les jeunes, à l'intérieur et à l'extérieur du club», ajoute-t-il. Il affirme être un grand fan de N'Golo Kanté, l'ancien joueur de Chelsea. Son idole possède toutes les qualités qu'il admire : il est un pilier de son équipe, un passeur, un dribbleur, un joueur polyvalent et agile. Mickael Tiavina Rakotoarisoa évolue au milieu de terrain. Après avoir remporté son deuxième titre en OPL, le capitaine du Fosa fait actuellement partie de la liste préliminaire pour la onzième édition des Jeux des Îles de l'océan Indien (JIOI), qui se déroulera à domicile du 25 août au 3 septembre. «Je donnerai le meilleur de moi-même pour être sélectionné dans l'équipe malgache lors des JIOI et défendre l'honneur de mon pays», conclut-il. Il a également été élevé au rang de Chevalier de l'ordre national malgache.