Madagascar: Littérature et poésie - Le nouveau recueil de poèmes « Angolam-pitia » sort aujourd'hui

L'écrivain et poète Riadiana, de son vrai nom Raymond Rampanana, sort officiellement son premier livre ce jour. Il s'agit d'« Angolam-pitia », un recueil de 93 poèmes qu'il a écrits en s'inspirant de la vie de tous les jours et de faits de société. Comme le titre du livre l'indique, ces poèmes célèbrent l'amour dans toutes ses nuances et subtilités.

L'auteur avait déjà projeté de publier ce livre depuis 2018 mais pour diverses raisons, ce projet n'a finalement abouti que ce jour. Les 100 exemplaires du livre sont, pour le moment, accessibles uniquement chez l'auteur lui-même. Son objectif à travers ce livre est clair : contribuer à faire aimer la lecture et la littérature malgache, de tous. D'ailleurs la littérature a fait partie intégrante de la vie de cet auteur et poète. Il commence à écrire depuis 1968, commençant par les comptines de noël et la retranscription d'histoires tirées de la Bible pour les jouer sur scène.

A part les poèmes, Raymond Rampanana écrit également des nouvelles. Ancien vice-président de Faribolana Sandratra du temps de la présidence de Joseph Rakotosolofo, plus connu sous le nom de Solofo José, il compte plusieurs livres à son actif, qu'il a par contre, coécrit avec d'autres auteurs. Parmi ces derniers, « Tontolo Isainana », « Soitrafo » une collaboration avec feu Haingo, le célèbre auteur compositeur déjà décédé, ou encore « Kolosoratra » qu'il a coécrit avec Ranoë. Il y a également les poèmes du livre « Lovako T12 ». « Angolam-pitia » est le premier livre qu'il publie seul.

Il a obtenu plusieurs prix de littérature, en étant Lauréat du concours organisé par STELARIM (Sampanana Teny sy Lahabolana ary Riba Malagasy), une association d'étudiants dans le département de langue et lettre malgache, qui oeuvre pour la promotion de l'art et de la culture malgache, à l'occasion de son 30ème anniversaire. Il a également été primé Meilleur auteur du concours Ranto 95, organisé pour célébrer les 35 ans de cette association, 5 années plus tard.

A part la littérature, l'auteur est également doté d'un talent d'auteur compositeur, se spécialisant surtout dans les chants évangéliques. Il est aussi enseignant et formateur pédagogique. Malgré son âge avancé, il poursuit encore cette vocation d'enseignant, bénévolement en marge de sa passion pour l'écriture qu'il ne compte pas délaisser.

D'ailleurs, l'auteur projette déjà de publier son deuxième livre bientôt. A suivre.