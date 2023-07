Madagascar: Akademia Malagasy - Débat sur la démocratie à Madagascar

Alors que le pays embrasse le contexte électoral, la démocratie devient un sujet phare et s'invite au coeur de l'Akademia Malagasy dans le cadre d'un atelier.

Ils sont des sommités de l'intelligentsia malgache, politologue et historien de renom, aussi des politiciens, qui sont montés au créneau pour aborder le sujet sur la démocratie à Madagascar. L'Akademia Malagasy a accueilli, hier, à son siège à Tsimbazaza, un atelier dans ce sens. Les contours du concept qui ne sont plus un secret à leur égard ont accaparé leur temps, mais la nécessité d'un mis en contexte, en plein lancement du processus électoral, pousse les intervenants à débattre sur les réalités du moment. La « démocratie numérique », selon le professeur Raymond Ranjeva, est dans l'air du temps. La place des outils de nouvelles technologiques de l'information et de la communication marque la différence de l'époque actuelle à celle d'antan en matière d'expression de la démocratie. Elles sont « incontournables » reconnait le président d'honneur de l'Akademia Malagasy, et « elles tiennent une place importante au coeur même de notre démocratie, à l'instar de l'élaboration de la liste électorale » explique-t-il.

Crise

Un constat qui est aussi partagé par l'ancien président Hery Rajaonarimampianina. « On ne pouvait plus se passer de ces nouvelles technologies quand on aborde la démocratie dans le pays » admet-il, hier, à l'Akademia Malagasy. « Mais leur utilisation massive suffit-elle à garantir l'expression de la liberté ? » rétorque-t-il. Autant dire, selon toujours l'ancien président, que « la démocratie recule quand la liberté individuelle et collective est restreinte ». Il est vrai que des « liens d'interactions entre les gouvernés et les gouvernants peuvent être créées par les outils technologiques» a affirmé Hery Rajaonarimampianina et l'emmène à dire, ainsi, que « la démocratie est toujours lié au développement socioéconomique du pays ». Toutefois, il est toujours nécessaire d'approfondir les réflexions sur certains aspects de l'expansion du numérique au coeur de la démocratie, exhorte Raymond Ranjeva. Car « la société actuelle souffre d'une crise qui atteint sa mentalité et sa façon de penser » prévient-il. « Et ce mal risque de ronger davantage si nous ne prenions pas conscience de la nécessité d'une réflexion profonde quant à la manière de l'éradiquer » poursuit-il.

%

Limogeage

Rivo Rakotovao, quant à lui, a profité l'occasion pour partager sur ses expériences en tant que président de la République intérimaire en 2018. L'ancien président de Sénat a échelonné une marche quand Hery Rajaonarimampianina devait alors quitter la présidence en vue des élections présidentielles en 2018. Même s'il a, en effet, exercé les fonctions suprêmes, Rivo Rakotovao s'est, pourtant, posé la question, hier à l'Akademia Malagasy, sur la place de démocratie au coeur de l'exercice du pouvoir quand il s'est heurté, en 2018, à certaines résistances quand il devrait décider pour faire face à une menace sur la sécurité publique. « J'ai demandé le limogeage d'un haut responsable quand j'étais au courant d'une importation illicite d'armes dans le pays, mais la lettre que j'avais adressé au premier ministre dans ce sens n'a connu aucune suite de sa part » a-t-il révélé hier. Dans ce cas, Rivo Rakotovao estime qu'il est bien nécessaire de réfléchir sur un tel cas qui peut également ressurgir pour d'autres gouvernants dans un pays qui prétend respecter les valeurs démocratiques.