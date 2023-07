Madagascar: PRODUIR - Les travaux sur le site de réinstallation avancent à grands pas

Le site de réinstallation accueillera 87 ménages sur une superficie totale de 6 700 m2 avec 29 appartements R+1 et 87 appartements. C'est ce qui a été avancé lors d'une visite sur terrain effectuée par le ministre de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers (MATSF), Holder Ramaholimasy sur l'une des zones d'intervention du Projet de Développement Urbain Intégré et de Résilience pour le grand Antananarivo (PRODUIR), hier. Une visite qui a permis de constater de visu les avancées des travaux du site de réinstallation d'Andavamamba. « Cette réinstallation permettra la réalisation de l'un des chantiers majeurs du PRODUIR: le curage du canal C3 sur une longueur de 12 km depuis Anosibe, en passant par Andavamamba, 67ha, Antohomadinika, Ankasina, Andraharo et se terminant à Ambodimita », a expliqué le ministre. Avant de préciser avec satisfaction que « Les travaux se déroulent bien et dans le respect des normes. Néanmoins, il faudrait les accélérer afin d'éviter tout retard. La maison témoin sera construite vers le mois d'octobre ». Il conviendrait de noter que le chantier a débuté le 17 mai dernier et devrait se terminer au mois de mai 2024.

Amélioration

Les travaux rentrant dans le cadre du projet PRODUIR sont effectués afin que les eaux de pluie s'écoulent plus facilement et rapidement. « PRODUIR améliorera les quartiers traversés par le Canal C3 avec la création de routes, de cheminements piétons le long du canal et de passerelles, l'installation de toilettes, de douches, de lavoirs et de bornes-fontaines ainsi que les emplacements des bacs de collecte des ordures ménagères ». « En plus des travaux menés sur le Canal C3, les travaux menés par PRODUIR qui portent sur la réhabilitation des digues endommagées par les cyclones Batsirai et Emnati avancent à grands pas », a également expliqué le ministre de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers. Il s'agit de la réhabilitation de la digue rive gauche de Sisaony, à Ambohimangidy ; la digue rive droite d'Ankady, à Ankeniheny Tanjombato ; la digue rive gauche de l'Ikopa Ankadievo Alasora ; la digue rive droite de l'Ikopa Antsampanana Ambohitrimanjaka qui est quasiment terminée.