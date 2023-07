Madagascar: Sécurisation foncière - 81 300 certificats à attribuer dans la région Atsinanana

Un atelier, axé sur les actions du projet CASEF (Croissance agricole et sécurisation foncière) dans la région Atsinanana, s'est tenu à Toamasina le 11 juillet dernier. Les parties prenantes veulent intensifier la campagne de certification massive.

81 300 certificats fonciers seront attribués dans 52 communes de la région Atsinanana, offrant ainsi à la population la possibilité de sécuriser leurs terrains de manière simple, abordable et en bénéficiant d'une proximité avec l'Administration foncière. L'atelier organisé à Toamasina, mardi dernier, a réuni les représentants de CASEF, les autorités locales, ainsi que le BEST (Bureau d'Expertise Sociale et de diffusion Technique) et Land Ressources. Les participants ont échangé sur les actions à améliorer afin de garantir une mise en oeuvre efficiente de la campagne de distribution massive de certificats fonciers dans cette région de la Grande-Île.

D'après les explications, l'objectif du projet CASEF est de renforcer la sécurité foncière en offrant aux habitants d'Atsinanana un accès facilité à la certification foncière. Cette initiative ambitieuse permettra aux propriétaires de terres d'obtenir des titres de propriété légaux et reconnus, renforçant ainsi leur sécurité juridique et économique.

Retombées

La certification foncière est essentielle pour prévenir les litiges et les conflits fonciers, offrant une base solide pour le développement économique et social. Grâce à cette campagne de certification massive, les habitants d'Atsinanana pourront bénéficier de la reconnaissance officielle de leurs droits fonciers, ce qui facilitera l'accès aux financements et encouragera les investissements dans l'agriculture et d'autres secteurs liés à la terre. La proximité entre la population et l'Administration foncière est un aspect crucial du projet. En rendant le processus de certification foncière plus accessible et abordable, les habitants d'Atsinanana pourront bénéficier de la sécurité foncière sans avoir à supporter des coûts prohibitifs. Cela permettra également d'accélérer les procédures administratives, garantissant ainsi une mise en oeuvre plus rapide et efficace de la campagne de certification foncière.

Favoriser les investissements

Le projet CASEF s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par le gouvernement malgache pour renforcer la sécurité foncière à travers le pays. En sécurisant les droits fonciers des citoyens, il contribue à la promotion d'un environnement favorable aux investissements, à la croissance agricole et au développement économique. La campagne de certification foncière massive menée dans la région d'Atsinanana est un pas important vers une sécurisation foncière accrue à Madagascar. En offrant aux propriétaires fonciers l'accès à des certificats officiels et reconnus, cette initiative favorise le développement économique local et renforce la confiance des investisseurs. La région d'Atsinanana se prépare ainsi à bénéficier des avantages de cette campagne, qui contribuera à l'amélioration des conditions de vie des habitants et à la promotion d'un avenir plus sûr et prospère pour la population locale.