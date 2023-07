Madagascar: Des électeurs plus conscients qu'avant

Le processus électoral est maintenant en marche et la classe politique dans son ensemble l'a accepté. Malgré quelques réticences exprimées ici et là, ses acteurs sont prêts à jouer le jeu. Les leaders des grands partis ont déjà leur stratégie pour mener à bien une campagne électorale qui devrait être intense. La question qui prime, en dehors des programmes qui vont être présentés, est celle de la surface financière des candidats. Mais les électeurs sont moins naïfs qu'auparavant . Ils ne devraient pas accorder plus d'importance qu'ils le méritent aux distributions de T-shirts et de petites sommes d'argent.

Des électeurs plus conscients qu'avant

Pour les prétendants à la magistrature suprême, le devoir de convaincre est le plus important. Certains d'entre eux l'ont fait avec conviction depuis le début de l'année durant les tournées qu'ils ont faites à travers le pays. Ils ont pris la mesure des mécontentements des Malgaches qui ont, au fil de ces dernières années, vu leurs conditions de vie se détériorer. Les frustrations se sont accumulées et elles sont aujourd'hui en train de s'exprimer. A présent, cependant, c'est l'avenir de la population malgache qui est en jeu. Les citoyens ne seront certainement plus séduits par des gadgets comme lors des élections précédentes.

Ils ont longtemps ressassé les promesses mirifiques qui leur avaient été faites et qui n'ont pas été tenues. C'est maintenant du concret qu'ils veulent avoir. Les candidats, quels qu'ils soient, devront proposer des programmes réalistes qui tiennent la route. Le moment de vérité va bientôt arriver car chacun devra éviter de tomber dans le piège de la démagogie. Les shows électoraux avec des artistes de variété ne devraient plus être de mise. Les électeurs ne se laisseront plus berner par les beaux discours. Le chronogramme est maintenant précis. Les déclarations de candidature vont avoir lieu prochainement. On saura qui est vraiment prêt à affronter le suffrage des électeurs malgaches.