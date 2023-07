Angola: Le Président de la République préconise l'équilibre entre la production nationale et les importations

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a lancé un appel au nouveau ministre de l'Industrie et du Commerce, afin de travailler pour un équilibre entre l'augmentation de la production nationale, de l'industrie nationale et la nécessité d'importer des biens pour alimenter le secteur industriel.

"Nous devons promouvoir le "made in Angola" car la production nationale offre non seulement une gamme plus large de biens et de services aux citoyens et au pays en général, mais garantit également un plus grand emploi pour nos jeunes et nos citoyens", a-t-il souligné.

Le Chef de l'État a tenu ces propos vendredi, à Luanda, lors de la cérémonie d'investiture de Rui Miguêns de Oliveira, en tant que ministre de l'Industrie et du Commerce.

Pour le numéro un angolais, "le plus grand défi que le pays a en ce moment est, sans aucun doute, la diversification de son économie", raison pour laquelle il a défendu la nécessité de "promouvoir et chérir" l'industrie nationale.

"Bien que l'on sente qu'il y a un effort dans cette direction, nous sommes loin d'être satisfaits de ce que nous avons réalisé jusqu'à présent", a déclaré João Lourenço, en faisant allusion à la diversification de l'économie nationale.