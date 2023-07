Afrique: Délio Jasse inaugure une exposition photographique individuelle

Luanda — L'artiste angolais Délio Jasse a inauguré jeudi, à Luanda , son exposition individuelle de photographies intitulée "Olhar do outro" (Regard de l'autre), qui est une réinterprétation de rôles et d'images de l'époque coloniale de la capitale du pays.

L'exposition, qui sera exposée à la galerie Jahmek jusqu'au 22 septembre, est une expérimentation avec des processus de photographies analogiques et la création de techniques relatives à l'impression.

L'exposition est également composée d'images de cartes postales, de documents officiels, de télégrammes, de timbres imprimés sur tissu, toile et carton, que l'artiste a éveillés avec des techniques d'impression expérimentales pour amener les visiteurs à penser à l'ère coloniale.

Délio Jasse a utilisé des archives photographiques de l'époque coloniale donnée et qu'il avait retrouvées dans ses errances et les a transformées pour montrer les contradictions de ces mondes avec lesquels on vit encore côte à côte dans de nombreux sens.

Délio Jasse est né à Luanda en 1980, vit actuellement à Lisbonne et à Milan, a participé à de nombreuses expositions individuelles et collectives en Angola, en Afrique du Sud, au Mali, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, au Portugal, en Chine, au Brésil et aux États-Unis.