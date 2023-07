Madagascar: Stade d'Alarobia - La pose de la piste en tartan commence

Le stade d'Alarobia est en plein chantier depuis une semaine pour être prêt avant la tenue de la XIè édition des JIOI 2023 qui aura lieu à Madagascar dans 41 jours, plus exactement du 23 août au 3 septembre. Tous les matériels à utiliser pour la pose de la piste en tartan sont déjà sur place et depuis mercredi, le coulage a commencé. La piste de course aux normes internationales a les caractéristiques de la bonne absorption des chocs, haute résistance en compression, la dureté appropriée, une excellente élasticité, et la stabilité de la performance physique, qui peuvent effectivement améliorer les performances sportives et de réduire le taux de blessures.

Sur la piste d'Alarobia proprement dite, une dizaine des travailleurs sous l'égide d'un Chinois qui dirige et supervise les travaux, s'attèle pour mener à bien le coulage des produits pour donner vie à la piste en tartan. Depuis mercredi dans l'après-midi et jeudi matin vers 11 heures, une surface de plus de 35 mètres a été déjà couverte. Nous avons essayé de tirer quelques explications techniques ou versions sur place mais nous n'avons pas été autorisés à s'approcher. Dans les quatre coins du stade d'Alarobia, plusieurs travailleurs, tous issus du personnel de la Commune Urbaine d'Antananarivo travaillent d'arrache-pied selon les consignes qu'ils ont reçues. Toutes les salles du sous gradin, les sanitaires, les plomberies, douches et WC font l'objet d'un grand lifting par une entreprise qui veut garder l'anonymat.

Sécurité maximale

Certains travailleurs réparent les aires de lancement tandis que d'autres s'attèlent à réparer les grilles de clôture près de la salle de photo finish. Le ministre de la Jeunesse et des sports, Haja André Resampa a balayé le 11 juillet à Mahamasina tous les doutes quant à la tenue de la onzième édition des JIOI de 2023 à Madagascar. « Toutes les infrastructures seront terminées avant la cérémonie d'ouverture de la XIè édition des JIOI de 2023 et nous ferons en sorte que Madagascar soit en tête de classement en termes de médailles », confie le ministre.

Quant au directeur technique national de la fédération malgache d'athlétisme Hery Rambeloson, il a expliqué que « le but de la construction d'un tel terrain de sports est de veiller à une sécurité maximale des coureurs. Les caractéristiques de la dureté amèneront le sentiment sportif professionnel et réduiront la fréquence des blessures aux chevilles, des articulations et des ligaments. Nous ne présentons que nos satisfactions et nous allons lutter pour que l'épreuve de steeple revienne aux JIOI de 2023. En plus, nous venons de discuter hier avec les techniciens chinois pour que toutes les infrastructures sur le terrain d'athlétisme soient installées à Mahamasina et tout le monde est d'accord ».