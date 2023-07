Madagascar: Concours Fihariana - Vingt millions ariary pour les trois premiers

Les offres d'emploi accusent une baisse considérable depuis quatre ans. C'était dans cette optique que le projet Fihariana a été créé. Afin de donner l'opportunité aux citoyens malagasy de transformer leurs idées d'entreprise en réalité en leur apportant un accompagnement à la fois technique et financier. Dans le cadre du soutien aux jeunes dans le développement, un concours axé sur le projet Fihariana, la troisième édition, a été organisé à Mahajanga durant deux jours à l'hôtel Baobab Tree à la Corniche, mardi et mercredi dernier. Il a été précédé par une formation sur le 3.2.1 Pitch, aux participants. Sur les huit jeunes participants, trois jeunes entrepreneurs ont été sélectionnés à la suite de la finale.

Le jeune entrepreneur Harison Gloire Eugène Désiré, issu du jeune leader de l'association des Jeunes Piliers pour le Développement de Madagascar (JPDM) de la région Boeny, a remporté la première place. Son projet est orienté sur la riziculture à haut rendement basée sur les nouvelles technologies du riz. La récolte s'effectue trois fois par an et le rendement permet d'obtenir une production entre dix à douze tonnes par hectare. À la seconde place, le jeune Landry, également candidat de la région Boeny, a pu réaliser un prototype de tricycle qui fonctionne par l'énergie solaire.

Tandis que l'impétrante originaire de la région du Vakinankaratra Lalie Rakotoson, sélectionnée à la troisième place, est une productrice de farine de blé. Son objectif est de développer et améliorer son activité afin de pouvoir approvisionner sa région et toute l'île. Les trois gagnants ont reçu chacun un chèque de 20 millions d'ariary, à titre de prêt sans taux d'intérêt par la banque Société générale de Madagascar. Rappelons que Fihariana a été initié par le Président. Son objectif est de créer dix mille emplois par an. L'entrepreneuriat constitue l'une des plus grandes réponses aux défis de la crise économique actuelle.

Fihariana fera l'objet d'une croissance économique importante pour Madagascar. « Auparavant, on allait contracter un prêt auprès des banques, et il était souvent difficile d'obtenir un financement avec des démarches administratives très complexes. Maintenant c'est le Président qui garantit le projet Fihariana. C'est encourageant pour les jeunes. Ces vainqueurs possèdent un projet fiable, porteur et générateur de richesses. La banque n'hésitera pas à les financer. La région Boeny encourage les jeunes à revenir vers l'exode urbain. L'objectif est de pouvoir produire des produits bio exportables vers Mayotte. C'est un moyen d'augmenter les productions », a précisé le gouverneur Mokhtar Andriantomanga, lors de la cérémonie de remise des prix.