Ile Maurice: Caudan Waterfront - Le premier pont tournant à Maurice en mode «full swing»

Par une journée froide, alors que le Caudan Waterfront s'anime de visiteurs de tous âges et différents pays, la nouvelle passerelle piétonne tournante, désormais opérationnelle, attire l'attention de tous. Reliant le Caudan Waterfront Marina Parking et la rive opposée au bassin du Caudan aux Salines, avec l'Odysseo Oceanarium, entre autres, ce swing bridge, qui faisait autrefois la fierté du V&A Waterfront à Cape Town, en Afrique du Sud, a été acheté par Caudan Development Ltd en 2021. Le pont, aménagé à Cape Town en 1997, a été remplacé en 2019. Cette passerelle piétonne tournante facilite maintenant la circulation du public, y compris des touristes, dans cette zone qui inclut un terminal de bateaux de croisière, en construction à côté de l'Odysseo Oceanarium.

Enfants enthousiastes, adolescents, adultes et touristes sont nombreux pendant la journée à utiliser ce pont tournant. La plupart, pour visiter l'Odysseo Oceanarium, mais d'autres aussi, en particulier des jeunes, pour satisfaire leur curiosité de marcher pour la première fois le long d'une passerelle piétonne tournante qui n'existait pas auparavant, surtout dans un lieu tel que le Caudan Waterfront. Marchant le long de la passerelle, le magnifique paysage, les yachts garés et les bâtiments du Caudan Waterfront, bien visibles, témoignent de la beauté paradisiaque du port et incitent beaucoup à prendre des photos, des selfies et à réaliser des vidéos. On note également que la passerelle est wheelchair-friendly et équipée de caméras de vidéosurveillance aux deux extrémités. Un panneau indique les consignes de sécurité à suivre pour l'utilisation de la passerelle.

Nous arrivons juste à temps pour voir la passerelle en mode «full swing», lors d'un contrôle de sécurité de routine par le personnel de Caudan Security Services Ltd, qui verrouille les points d'entrée et de sortie pour s'assurer qu'aucun piéton n'a accès à la passerelle, avant de le faire pivoter vers l'espace désigné à côté du parking. L'accès de l'autre côté de la rive est fermé pour quelques instants, jusqu'à ce que la passerelle revienne à sa place, reliant les deux lieux. Par la suite, un agent de sécurité marche sur le swing bridge pour s'assurer que tout se déroule de manière appropriée et que la passerelle puisse à nouveau être utilisée par le public, avant que les portes ne soient déverrouillées. Cet exercice est effectué quotidiennement pour garantir le bon fonctionnement du swing bridge et la sécurité des usagers, nous dit-on.

Formation et sécurité

Par ailleurs, la réalisation et le bon fonctionnement de cette passerelle, tout en assurant la sécurité des usagers, o,t nécessité une formation pointue de l'équipe travaillant sur le projet et du personnel de sécurité de Caudan, ainsi qu'une collaboration avec les garde-côtes, entre autres, nous explique Dominique Autrey, Chief Operation Manager de Caudan Development Limited, qui nous a accordé un entretien lors de notre reportage. «Conformément à la vision du Caudan Waterfront, qui est de 'bridge experiences', ce que nous avons réalisé est un produit littéral de cette vision. Le Caudan Waterfront étant situé dans une localité importante, à proximité du Victoria Urban Terminal, de la station de métro et de lieux de loisirs, cette passerelle facilite désormais l'accès à l'Odysseo Oceanarium, entre autres, en dix minutes à pied du Waterfront, en toute sécurité, sans compromettre le passage des bateaux, ni l'écosystème.»