Afrique Centrale: L'AMMC et la CMC Angola signent un accord de coopération et d'assistance mutuelle

Casablanca — L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) et la Comissão do Mercado de Capitais (CMC Angola) ont signé, jeudi à Rabat, un accord d'assistance mutuelle et de coopération dans le domaine des marchés des capitaux.

Signé par la présidente de l'AMMC, Nezha Hayat, et la présidente par intérim de CMC Angola, Edna Augusta Dos Santos Nunda Barbosa De Mascarenhas, cet accord vise à renforcer la protection des investisseurs, la stabilité, l'efficacité et l'intégrité des marchés des capitaux en Angola et au Maroc, ainsi qu'à améliorer la compréhension mutuelle des réglementations et des techniques appliquées dans chacun des pays, indique l'AMMC dans un communiqué.

Le protocole prévoit ainsi une consultation permanente sur des questions d'intérêt commun et la mise en place de programmes d'assistance technique et de renforcement des capacités portant, entre autres, sur l'éducation des investisseurs, la finance durable, les technologies financières et le financement des petites et moyennes entreprises par le marché, précise la même source.

L'AMMC et la CMC Angola sont membres de l'IOSCO et de son Comité Régional de l'Afrique et du Moyen Orient (AMERC).

A travers cet accord, les deux autorités soulignent leur volonté mutuelle de renforcer la coopération entre le Maroc et l'Angola pour tout ce qui a trait au développement du marché des capitaux.