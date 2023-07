Afrique: Religion, paix et diplomatie- Le Conseil des ambassadeurs arabes accrédités en Côte d'Ivoire chez le président Adama Bictogo

Le Conseil des ambassadeurs arabes accrédités en Côte d’Ivoire a eu l'honneur d'être reçu aujourd'hui par Son excellence M. Adama Bictogo, président de l'assemblée nationale de Côte d’Ivoire. D'emblée, l'ensemble des Ambassadeurs ont souhaité à Sem le Président de bénéficier de toutes les grâces divines suite à son Pèlerinage aux lieux Saints de l'Islam cette année. Rapporte une note à la presse de ladite structure.

Aussi, ladite note ajoute que lors des échanges riches et fructueux qui ont caractérisé la réunion, les ambassadeurs arabes ont félicité le président pour son initiative louable de mettre en place des groupes d'amitié parlementaire avec les différents pays arabes représentés en Côte d'ivoire et souligné leur volonté et leur engagement pour un renforcement constant des relations parlementaires entre les pays arabes et la Côte d'Ivoire.

Le Conseil a également souligné la disponibilité et la détermination de tous les pays représentés à activer les commissions parlementaires d'amitié formées entre la Côte d'Ivoire et les divers pays arabes.

Par ailleurs, le Conseil a évoqué avec M. le président de l'assemblée nationale la question de l'autodafé du Saint Coran commis en Suède par « un extrémiste illuminé », il y a quelques semaines. Tout en dénonçant avec vigueur cet acte qui est de nature à inciter à la haine et à la discorde entre les peuples et les religions, les ambassadeurs arabes ont souligné que « ces actes ignobles » s'inscrivaient dans le cadre d'actes d'incitation à la haine et non dans le cadre de la liberté d'expression, principe démocratique dévoyé dans le cas d'espèce.

Le Conseil des Ambassadeurs Arabes s'est également félicité de la résolution votée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies contre « ces actes innommables » à laquelle la Côte d'Ivoire a apporté son soutien en votant pour ladite résolution. Le Conseil a félicité le président Bictogo pour la tenue prochaine en terre ivorienne du comité Exécutif de l'organisation de la Conférence Islamique ce qui souligne, une fois de plus, le dynamisme et la pertinence des actions de l'institution parlementaire qu'il dirige. Enfin, « le Conseil des ambassadeurs arabes a salué les efforts déployés par les autorités ivoiriennes afin que les prochaines élections municipales se déroulent dans un climat démocratique et apaisé et a émis le souhait de voir la Côte d'Ivoire prospérer sur le continuum de la paix, du développement et de la cohésion sociale à l'avenir. », termine la note du Secrétariat général des ambassadeurs arabes accrédités en Côte d’Ivoire.

Légende photo : Une vue des membres du Conseil des ambassadeurs arabes accrédités en Côte d’Ivoire en compagnie du Président Adama Bictogo( Ph : Bm)