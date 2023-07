Ile Maurice: Success story - Diplômée, Jane Constance file droit vers ses rêves

Après avoir évolué sur la scène musicale, Jane Constance a annoncé hier qu'elle avait réussi son Bachelor of Laws (LLB) et qu'elle est désormais officiellement diplômée de l'Université de Central Lancashire (UCLan). Ses quatre années d'études, confie la malvoyante, ont été marquées par des hauts et des bas, notamment la pandémie de Covid et les problèmes d'accessibilité rencontrés sur certains sites web, incompatibles aux non-lecteurs d'écran. Dans ses remerciements, elle a exprimé sa gratitude envers toutes les personnes qui l'ont soutenue sans faille tout au long de son parcours académique. «A disability should never let you down as perseverance and determination are key to success. Believe in yourself, believe in your dreams !», a-t-elle écrit.

Tony Constance, le père de Jane, a été sollicité pour s'exprimer sur la réussite de sa fille. Il ne cache pas sa joie. «Encore une fois, nous sommes fiers. Son parcours n'a pas toujours été facile. Jane est un exemple», déclare-t-il. Il explique que sa fille a toujours voulu faire ses études en Angleterre. Bien que le parcours n'ait pas été simple, il souligne la flexibilité de son université et l'adaptation des outils à son handicap pour l'aider à progresser. Toutefois, à Maurice, il rappelle qu'il n'y a pas un seul enseignant de braille au secondaire ni dans le supérieur capable de manipuler les outils nécessaires pour soutenir efficacement les étudiants aveugles. «Il faut une volonté politique pour aider non pas seulement les aveugles, mais aussi d'autres personnes. Jane en est la preuve : en mettant les moyens, on arrive à faire des choses extraordinaires.»

Rappelons que Jane Constance a connu un véritable parcours de combattante face à son handicap. Après avoir réussi le Primary School Achievement Certificate (PSAC), elle a été admise dans une école secondaire privée. Déjà, à l'époque, Jane Constance avait dénoncé le manque d'adaptation de ces écoles à son handicap, puisque les enseignants n'étaient formés que pour l'enseignement traditionnel.

En 2015, Xavier-Luc Duval, alors vicPremier ministre , avait remis un chèque de Rs 159 300 à la famille de la jeune fille pour financer deux années de sa scolarité. Puis, en 2018, elle avait attiré l'attention de la ministre de l'Éducation sur la situation des enfants handicapés dans le milieu scolaire en évoquant le cas d'une élève ayant réussi le PSAC, à l'époque. Puis, en 2019, après avoir obtenu d'excellents résultats au HSC, Jane rêvait d'études universitaires. Elle a demandé une bourse au ministère de l'Éducation, et là, Tony Constance a été informé qu'il n'y avait pas d'aides pour les personnes souffrant d'un handicap afin qu'elles puissent étudier à l'étranger.

Rappelons également que Jane Constance avait remporté la deuxième saison de l'émission télévisée «The Voice Kids» en France, en 2015. Son premier album, «À travers vos yeux», sorti en 2016, avait été bien accueilli par la critique et le public. En 2018, elle a été nommée ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO pour l'inclusion des personnes handicapées dans l'éducation.