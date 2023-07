Cote d'Ivoire: Commerce et industrie- Le Parc des expositions d'Abidjan inauguré lundi 17 juillet prochain

L’ouverture officielle du Parc des expositions d’Abidjan, c’est le 17 Juillet 2023, dans la commune de Port-Bouët. C’est le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné qui procédera à l’inauguration dudit complexe qui s’étend sur 16 hectares. Rapportent des sources officielles à Abidjan.

Selon les organisateurs, la cérémonie d’inauguration sera marquée par plusieurs activités, à la fois économiques et ludiques, pour montrer la capacité du Parc des expositions à accueillir ce type d’évènements. Il s’agit notamment de foires, de concerts et autres activités artistiques et sportives à forte concentration de personnes.

A cet effet, en dehors de la cérémonie d’ouverture dont la maîtrise de cérémonie sera assurée par Yves Zogbo Junior, l’ouverture officielle du Parc des expositions d’Abidjan qui s’étendra sur une semaine, donnera lieu à des spectacles artistiques, des concerts et un jour dédié aux tout-petits. Il s’agit du Bambin’s day.

Construit par le groupe Pfo Africa sous le contrôle du Bureau national d’études techniques et de développement (Bnetd), le projet comprend un parc des expositions composé d’un grand hall d’exposition, d’un Convention Center de 5000 places assises, d’un bâtiment administratif, d’un parking semi couvert de 800 places et divers ouvrages extérieurs.

Le Convention Center se présente comme une grande nef centrale, développant environ 9 000 m² sous 35 mètres de haut. La toiture, largement débordante, projette un carré de 137 mètres de côté. Destiné à un usage polyvalent, il possède des gradins rétractables permettant d’accueillir des conférences internationales (jusqu’à 5 000 personnes), des salons (agriculture, automobile, jeunesse, tourisme…), des expositions commerciales, des concerts, des fêtes, des banquets, des manifestations politiques et des cérémonies de toutes sortes.

Le grand Hall d’exposition de 7 200 m², dispose de 15 mètres libres sous-plafond et peut être partagé en deux ou trois plus petits halls d’exposition. Construit de manière rationnelle et tramée, avec des dimensions et des hauteurs permettant de répondre aux exigences variées des exposants.

Le projet comprend également une zone logistique desservie par une voie périphérique qui permet les livraisons, le dépotage et le stockage nécessaires au montage des expositions, sans venir perturber le flux des visiteurs.

Quant au bâtiment administratif, il accueille un grand plateau de bureaux, un poste de sécurité, un poste de police, une infirmerie, des équipements techniques et des locaux de stockage. Un important parc de stationnement est prévu à l’entrée du site. Après la dépose des véhicules, les visiteurs sont conduits vers les différents sites par des cheminements piétons balisés, abrités sous des ombrières.