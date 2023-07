Sénégal: Des journalistes se mobilisent contre le faible taux d'accès à l'assainissement dans la banlieue de Dakar

Pikine — Le Cadre de Réflexion et d'Action des Journalistes sur l'Eau, l'Hygiène et l'Assainissement (CRAJHEA) va organiser au cours de ce mois (juillet), une vaste campagne de sensibilisation et de lutte contre le faible taux d'accès à l'assainissement dans la banlieue de Dakar, a appris vendredi l'APS.

"Les zones d'intervention de la campagne sont les suivantes : Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et Rufisque. La campagne se déroulera au cours du mois de juillet. La meilleure production journalistique sera primée", indique un communiqué, transmis à l'APS.

Le CRAJHEA qui déroule cette campagne en partenariat avec l'ONG IBP (International Budget Partnership), a décidé de primer la meilleure production journalistique pour encourager les acteurs des médias à s'intéresser aux sujets d'assainissement.

Selon le texte, cette campagne vise à "éradiquer les déversements des eaux usées domestiques et les dépôts d'eaux usées dans les rues par la population, ainsi que les vidanges mécaniques des fosses septiques effectuées dans certains quartiers".

Les initiateurs souhaitent également sensibiliser les populations à sortir des zones inondables, où une simple pluie peut entraîner de graves inondations en raison du manque d'infrastructure de drainage des eaux pluviales.

La campagne vise essentiellement à stimuler la production audiovisuelle et médiatique en réalisant des productions documentées dans le but d'alerter sur la situation, à pousser les pouvoirs publics à prendre en compte et à soutenir les populations dans l'assainissement autonome des quartiers précaires.

Elle ambitionne aussi de promouvoir un changement de comportement face aux dangers de la vidange mécanique et amener les pouvoirs publics à intégrer les populations dans les politiques publiques d'assainissement semi-collectif et collectif, selon la même source.