Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 Juillet 2023

Mali : Accord d’Alger- Le ministre Abdoulaye Diop échange avec l’ambassadeur russe à Bamako

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye DIOP, a reçu en audience, le vendredi 14 juillet 2023, M. Igor GROMYKO, Ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, en présence du Colonel Major Ismaël WAGUE, ministre de la réconciliation nationale, de la paix et la cohésion nationale, chargé de l’Accord pour la paix et la réconciliation. Abordant des questions internes, les échanges se sont essentiellement focalisés sur l’état de mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger ainsi que la nécessité de réactiver et de dynamiser ses mécanismes de suivi en vue de booster le dialogue permettant d’aboutir à la paix et à la cohésion nationale. (Source :abamako.com)

Guinée : Gestion de la Transition- Voici « pourquoi » Macron n’a pas « tourné le dos » à la junte après le coup d’Etat

La rupture de l’ordre constitutionnel intervenue le 05 septembre 2021 en Guinée n’a pas eu de conséquences majeures dans les relations de coopérations entre Paris et Conakry. Une attitude qui tranche avec une vieille tradition diplomatique de l’ancienne métropole. Paris avait condamné du « bout des lèvres » le putsch perpétré contre Alpha Condé et a « curieusement » repris ses relations de coopération avec les autorités militaires de Conakry. Aussi bien dans le domaine de la Défense que la santé et l’économie… la France dont la côte de popularité s’érode dans ses anciennes colonies, a maintenu et renforcer sa présence en Guinée alors que beaucoup s’attendaient au contraire. Mieux, Paris vient d’inclure la Guinée dans la liste des pays prioritaires de sa nouvelle politique africaine dans le cadre de l’agenda transformationnel. Qu’est-ce qu’il explique cette attitude ? Pourquoi ce changement d’approche vis-à-vis de la Guinée ? L’ambassadeur de France en Guinée vient de lever le voile. «En ayant décidé d’accompagner cette transition en Guinée, de ne pas nous retirer après le coup d’Etat du 05 septembre 2021, de ne pas répéter l’histoire et de ne pas rompre une troisième fois comme en 1958, comme en 1965, la France a engagé un capital politique. (…)», explique le diplomate.(Source : africaguinee.com)

Burkina Faso : Gendarmerie nationale- 327 nouveaux officiers de police judiciaire pour renforcer l’offre de sécurité

Le ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité (Matds), Émile Zerbo, a présidé ce vendredi 14 juillet 2023, à Bobo-Dioulasso, la cérémonie de sortie de la 2e vague de la 25e promotion des stagiaires Officiers de police judiciaire (Opj) de la Gendarmerie nationale. Ils sont 327 officiers de police judiciaire (Opj) de la gendarmerie nationale dont 15 personnels féminins, à recevoir leur parchemin de fin de formation, le 14 juillet 2023.Le ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, Émile Zerbo, qui a présidé cette sortie, a noté que les menaces actuelles que vit le Burkina Faso demeurent le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée. (Source : aouaga.com)

Côte d’Ivoire : Défilé du 14 juillet en France- Le drapeau ivoirien au rendez-vous

A l’occasion de la célébration de l’indépendance de la France, une délégation de l’Ecole militaire préparatoire technique (Empt) de Bingerville (Côte d'Ivoire) a participé au défilé ce vendredi 14 juillet 2023, aux côtés de cinq autres pays africains, à savoir le Bénin, le Congo, le Gabon, Madagascar et le Sénégal. Le Colonel Bes Joseph Arthur, Commandant l’Empt, était en tête de la délégation ivoirienne qui arborait fièrement le drapeau ivoirien, symbolisant ainsi la bonne santé de la coopération entre les deux pays. (Source : fratmat.info)

Rca : Référendum constitutionnel- Une marche de protestation de l’opposition

Le Bloc républicain pour la défense de la constitution (Brdc) a bravé l’interdiction des autorités. Elle a organisé, le 14 juillet, à Bangui, une marche de protestation contre le référendum constitutionnel. Pour le Brdc, le projet de cette nouvelle constitution va à l’encontre des intérêts des Centrafricains. La marche, qui a mobilisé plusieurs centaines de participants, selon nos constats, a débuté devant le quartier général de la Minusca, en passant par la place des Nations-Unies pour chuter au rond-point des Martyrs. Les leaders du Brdc, main dans la main, ont formé une chaîne. Ils sont entourés de jeunes hommes et femmes, qui disent également non à l’organisation du référendum. (Source : abangui.com)

Sénégal : Présidentielle 2024- Ousmane Sonko désigné à l’unanimité candidat de Pastef,

Le jeudi 13 juillet 2023, à l'issue d’un processus d'investiture transparent et démocratique. Ousmane Sonko, né le 15 juillet 1974, de nationalité exclusivement sénégalaise, jouissant de l’intégralité de ses droits civils et politiques, est désigné à l’unanimité des suffrages exprimés, candidat de Pastef-Les Patriotes pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. Pastef-Les Patriotes félicite les membres de la Haute autorité de régulation du parti (Harp) pour leur rigueur dans la supervision du processus, ainsi que les mille six cent six (1606) délégués des quarante six départements du Sénégal et des huit circonscriptions électorales de la diaspora qui ont exprimé librement leurs suffrages. (Source : adakar.com)

Soudan : Conflit entre factions armées- communications coupées, violents combats et situation sanitaire critique

Khartoum, la capitale du Soudan déchirée par la guerre, a été privée de communications pendant plusieurs heures vendredi, au moment où l'armée et les forces paramilitaires se livraient à de violents combats, des Ong mettant en garde contre une aggravation de la situation sanitaire. Les connexions internet et de téléphonie mobile, essentielles pour s'informer et faire des provisions, étaient hors service avant leur rétablissement dans l'après-midi, tandis que de « violents affrontements » faisaient rage dans plusieurs quartiers de la ville, ont indiqué des témoins à l'Afp via une ligne fixe. Des nuages de fumée noire ont été aperçues près du quartier général de l'armée dans le centre de la ville, ainsi que dans le sud. Des témoins à Khartoum-Nord ont évoqué des "affrontements avec toutes sortes d'armes". Et à Omdourman, des habitants ont fait état d'avions de chasse et de drones survolant la banlieue nord. (Source : Tv5)