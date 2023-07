Afrique: Le Sénégal devait gagner à domicile pour retrouver sa confiance, selon l'entraîneur

Dakar — L'entraîneur de l'équipe féminine A de football du Sénégal, Mame Moussa Cissé, a salué, vendredi la belle prestation de ses joueuses qui, selon lui, se devaient de s'imposer à domicile face à l'équipe féminine algérienne pour retrouver la confiance.

Le Sénégal a battu, 3-1, en match amical international l'Algérie, au stade Lat Dior de Thiès.

"C'est notre premier match à domicile depuis la Coupe d'Afrique des nations. Il fallait nous imposer. Nos derniers matchs amicaux et lors des barrages pour le mondial 2023, se sont soldés par des défaites et il fallait jouer et gagner devant notre public, contre une bonne équipe pour ramener la confiance chez les filles", a-t-il réagi au terme du match.

"Les filles se sont battues pour arracher la victoire. Elles savent que lorsqu'une équipe joue à domicile, il lui faut montrer une forte personnalité et c'est cela qu'elles ont montré. Même si elles ont montré deux visages", a-t-il expliqué

"Durant la première mi-temps, nous avions eu des difficultés à imposer notre football. Nous étions lents et nous ne parvenions pas à surprendre l'adversaire. Nous avons quand même pu inscrire un but et nous avions la possibilité d'en marquer un autre", a-t-il analysé.

Toutefois, il a reconnu qu'en deuxième période, les filles ont élevé l'intensité du jeu. "Elles ont montré de l'agressivité. Elles ont été positives tout en récupérant beaucoup de balles hautes. C'est cela notre style de jeu et quand nous avons fait cela, nous avons réussi à nous imposer. Notre objectif, c'était de gagner le match à domicile et c'est fait.", a-t-il encore soutenu.

%

Les Lionnes joueront un second match amical contre les Fennecs, mardi au stade Lat Dior de Thiès.

M. Cissé a promis que ses joueuses iront "chercher une deuxième victoire et consolider leur belle forme".

"Nous allons puiser sur l'équipe des moins de 20 ans pour chercher de la fraîcheur et travailler pour le futur. Huit parmi celles qui ont joué et gagné le tournoi de l'UFOA/A ont été sélectionnées. Les joueuses qui sont rentrées ont montré de la valeur et de la qualité", s'est-il réjoui.

Absente du match, la meilleure buteuse de l'équipe, Hapsatou Malado Diallo, fera son retour pour les prochains matchs du Sénégal.

"Malado devait faire des examens (un électrocardiogramme (ECG) d'effort) pour qu'elle soit plus performante. Elle reviendra bientôt", a signalé, l'entraîneur.