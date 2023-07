Sénégal: Les liens séculaires entre Dakar et Paris magnifiés

Dakar — L'ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot, a magnifié vendredi à Dakar les liens séculaires entre le Sénégal et son pays, lesquels, espère t-il, vont se poursuivre avec la même qualité pour les générations à venir.

"Ce matin sur les Champs Elysées, ont défilé ensemble des jeunes français et de jeunes africains. Le prytanée militaire de Saint-Louis y été représenté [...] c'est une belle illustration et un bel symbole particulièrement puissant des liens historiques qui unissent nos deux pays", a-t-il dit.

Il s'exprimait lors d'une réception organisée pour marquer la célébration de la fête nationale de la France en présence d'hommes politiques et des personnalités publiques et des diplomates, des hommes d'affaires, des acteurs des médias, des autorités coutumières et religieuses.

Selon lui, cette participation de l'école au défilé du 14 juillet est "aussi la promesse que ces liens se perpétueront avec [...]la même qualité à travers les générations à venir".

Il a évoqué les moments importants qui attestent l'intensité de la relation entre le Sénégal et la France durant les douze derniers mois.

"Cette coopération bilatérale est d'autant plus importante que nous avons, dans un monde de plus en plus instable, de plus en plus brutal, de plus en plus dangereux, de très nombreux défis à relever ensemble".

%

A ce sujet, il a mentionné les questions environnementales et climatiques mais également la sécurité, le multilatéralisme et la démocratie qui "sont aussi essentielles".

"Ces enjeux s'inscrivent dans un contexte de très forte tension internationale", avec notamment la guerre en Ukraine, la propagation des groupes terroristes, les coups d'État. "Face à ces menaces, nos deux pays sont de longue date parmi les plus fermes partisans de l'action collective et de l'état de droit", a-t-il indiqué.

La ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall est également revenue sur les relations multiformes entre le Sénégal et la France.

"Le Sénégal et la France ont tissé ces relations de façon multiformes, de façon constante, vivifiée par des générations et des générations et par-delà des circonstances heureuses et moins heureuses", a-t-elle relevé.

A l'en croire, les deux pays ont une convergence de vue sur les questions internationales d'intérêt commun.

Aïssata Tall Sall a réaffirmé la disponibilité du gouvernement sénégalais à coopérer avec la France et félicité l'ambassadeur Lalliot pour les résultats probants qu'ils réalisés au Sénégal depuis quatre ans.

La mission de Philip Lalliot prend fin à la fin du mois.