Ile Maurice: Arrestation «illégale» et réclamation de Rs 225 M - Le procès intenté par Navin Ramgoolam entendu le 18 juillet

Rs 225 millions. C'est le montant des dommages réclamés par l'ancien Premier ministre, Navin Ramgoolam. Cette affaire est dirigée contre l'État, l'ancien commissaire de police Mario Nobin et l'ex-adjoint au commissaire de police Hemant Jangi, responsable du CCID. Le procès sera pris sur le fond le mardi 18 juillet 2023 devant la juge Karuna Devi Gunesh-Balaghee.

Navin Ramgoolam soutient dans sa plainte que son arrestation et les perquisitions effectuées à la rue Desforges et à sa résidence à River Walk à Vacoas sont illégales. Neuf des onze charges retenues contre lui ont été tout simplement rayées par le Directeur des poursuites publiques (DDP). Il était poursuivi pour complot, blanchiment d'argent, «forgery», «public official using his office for gratification for another person», «influencing public official» et «bribery for procuring contract».

L'ancien Premier ministre a précisé dans sa plainte avoir été arrêté en onze occasions par les enquêteurs du CCID en 2015. Selon lui, il s'est senti humilié, rabaissé et a été traité comme un criminel.

Il a rappelé que pendant des campagnes électorales entre octobre et décembre 2014, feu sir Anerood Jugnauth avait formulé des menaces ouvertement et en public contre lui. Sir Anerood Jugnauth avait déclaré qu'il allait initier une enquête policière contre lui et le ferait emprisonner si jamais il remportait les élections, a indiqué Navin Ramgoolam.

Il est d'avis que c'est une vendetta politique orchestrée par les éléments du CCID et l'ancien Premier ministre sir Anerood Jugnauth contre sa personne. Il n'est pas passé par quatre chemins pour affirmer que Hemant Jangi, proche de feu Sir Anerood Jugnauth et les autres défendeurs, l'État et Mario Nobin ont agi d'une manière illégale, illicite et tortureuse en l'arrêtant.

L'ancien Premier ministre est d'avis que les accusations déposées contre lui en 2015 étaient «grossly injustes», «oppressives» et «abusives».

Le leader des rouges a retenu les services de Me Gavin Glover, Senior Counsel, Me Robin Ramburn, Senior Counsel, Me Showkat Oozeer et Me Rau Sewraj, Senior Attorney.