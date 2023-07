Tunisie: Orientation universitaire - Des conseils aux nouveaux bacheliers

La manifestation a eu lieu, sous l'égide du ministère de l'Education nationale et du Commissariat régional à l'éducation Tunis 1, avec pour objectif de guider les nouveaux bacheliers dans leur futur professionnel.

Après le mot de bienvenue de la directrice d'action « Orientation des bacheliers », Yasmine Ben Younès, et de la conseillère juridique de la JCI Montfleury, Badr El Boudour Zahmoul, ce fut au tour de Mohamed Béchir Hichri, conseiller principal en information et en orientation scolaire et universitaire, de prendre la parole pour présenter les critères clés de l'orientation universitaire et les étapes que les jeunes bacheliers doivent suivre durant le processus. Il cite, à titre d'exemple, le type du baccalauréat, la capacité offerte à chaque spécialité universitaire, le score, le classement des bacheliers et bien évidemment les ambitions et choix personnels.

Le conseiller rappelle surtout qu'une lecture approfondie du guide d'orientation est extrêmement importante et conseille les bacheliers de consulter des sites utiles, en l'occurrence www.parcours-lmd.salima.tn qui offre une liste détaillée des parcours dans les établissements d'enseignement supérieur.

Formation professionnelle, une nouvelle voie

Intervenant sur la question, Faten Adsi, directrice de l'information et de la communication au sein de l'Agence tunisienne de formation professionnelle (Atfp), a mis en relief les avantages de la formation professionnelle qui constitue un atout pour ceux ayant ou pas décroché leur bac. En effet, les formations de l'Atfp délivrent des certifications reconnues par l'industrie, ce qui renforce la crédibilité et l'employabilité de leurs bénéficiaires. De plus, ces derniers semblent très productifs et polyvalents grâce notamment aux nombreux stages qu'ils effectuent au cours de leur formation et sont donc généralement embauchés dès la fin du cycle de formation. Les stages en question élargissent le réseau professionnel et créent des opportunités de collaboration et d'emploi.

Mme Adsi a également révélé que l'Atfp offre 372 spécialités relevant de 12 secteurs fort prisés sur le marché du travail. Voilà une nouvelle voie qui s'ouvre devant ceux n'ayant pas obtenu le bac et même ceux qui ne souhaitent pas suivre un parcours universitaire. De son côté, Wajih Ben Saad, président de l'association « Jeunes persévérants pour le mieux», a établi une approche stimulante, en parlant de son parcours personnel et de son expérience avec l'orientation universitaire.

Les spécialistes du domaine, qui ont participé à l'évènement, ont ensuite répondu aux questions qui préoccupent les bacheliers, comme le sujet du calcul du score, les spécialités les plus demandées ou encore les métiers aux perspectives prometteuses, dans un marché d'emploi de plus en plus compétitif et exigeant. En outre, ils ont pu éclaircir certains points tels que la différence entre le score et la formule globale. La formation professionnelle a aussi été présentée comme une alternative très intéressante et porteuse d'opportunités.

Bref, les intervenants ont apporté des conseils bénéfiques en s'appuyant sur leurs connaissances personnelles et leurs expériences. Les membres de la JCI Montfleury, eux aussi, ont fait de leur mieux pour montrer la voie à de nouveaux bacheliers. Leur initiative est salutaire.

Soyez au rendez-vous !

Comme chaque année, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique compte organiser, du 20 au 22 de ce mois, à la Cité des Sciences à Tunis, des Journées nationales d'information sur l'orientation universitaire au profit des nouveaux bacheliers. Cet événement quasi-annuel comprend un programme riche et varié, s'agissant de conférences sur les offres de formation, les contacts directs avec les conseillers d'orientation et les médias scolaires et universitaires, le salon des universités et des services universitaires, ainsi que des offres d'enseignement supérieur militaire et de formation professionnelle. D'ailleurs Faten Adsi et Béchir Hichri vont tous deux être présents lors de cet événement afin d'encadrer encore plus les bacheliers et d'interagir avec de nouveaux jeunes. Les deux spécialistes ont invité les bacheliers à y assister, en leur prodiguant un conseil d'ami : ne surtout pas rater l'occasion pour être mieux informés.

A rappeler que la JCI est composée de jeunes professionnels et étudiants, ainsi que d'entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Elle cherche à être le principal réseau mondial de jeunes citoyens actifs et se donne pour mission de leur offrir les opportunités de développement nécessaires du leadership et leur permettre de créer des « changements positifs ». Chose que les membres de la JCI Tunisie, et plus particulièrement ceux de la JCI Montfleury, n'ont pas manqué de faire. Depuis que la JCI s'est implantée en Tunisie en 1961, elle a réalisé 800 actions et projets, mais aussi plus de 1300 formations par an. Cette organisation opère dans toutes les régions et villes tunisiennes et compte plus de 360 Chambres locales.