Cote d'Ivoire: Artisanat et innovation - Kouadio Yanick Juldas vainqueur de la 2e édition de Acheznou PI

Kouadio Yanick Juldas, concepteur de Pélé industries charbon recyclé, est le vainqueur de la 2e édition d'Acheznou PI. Il a remporté la somme de 4 millions de FCfa avec des bons de carburant d'une valeur de 500 000 FCfa.

Le deuxième prix est revenu à Essoh Agnero Christian Noël avec son produit Pab Sarl farine à base de champignon. Il a empoché une enveloppe de 2,5 millions de FCfa avec des bons de carburant d'une valeur de 300 000 FCfa.

Ello Ahou Marie est la troisième lauréate. Ce, grâce à son Claclo surgelé. La jeune dame a empoché la somme de 1,5 million de FCfa avec des bons de carburant de 150 000 FCfa.

Le prix de l'innovation est revenu à Kouamé Koffi Alain, grâce à son concept Magma horizon carburant fait à base de déchets plastiques. Il a reçu une enveloppe de 1 million de FCfa.

Ces lauréats sont sortis des 200 candidats qui ont postulé à ce concours, un projet porté par la compagnie de distribution de produits pétroliers et dérivés, Petro Ivoire qui s'inscrit dans la dynamique de faire de l'artisanat un outil de création d'emplois, de richesses, et un levier de développement économique et social. Sur les 200 postulants, 25 ont été sélectionnés, 10 en finale où 4 ont été classés les meilleurs.

La cérémonie de clôture de cette 2e édition s'est déroulée le jeudi 13 juillet 2023, à Noom Hôtel Abidjan, en présence de Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des Pme. Une occasion pour Sébastien Kadio Morokro, directeur général de Petro Ivoire d'indiquer : « Notre volonté d'accompagner cette jeunesse se renforce davantage avec l'annonce faite par le Président de la République, Alassane Ouattara, décrétant 2023 : année de la jeunesse ».

Et d'expliquer que cette 2e édition a été placée sous le thème : artisanat et innovation avec l'ajout d'un prix dénommé Mathieu Kadio-Morokro, Président fondateur de Petro Ivoire, qui distingue les initiatives innovantes en faveur du développement durable.

Par ailleurs, il a souhaité qu'Acheznou PI soit un concept qui soutienne l'éclosion de champions nationaux dans l'entrepreneuriat artisanal.

« Cela sera notre modeste contribution à la création d'emplois, à l'élargissement du secteur formel ivoirien, qui doit être le moteur de la croissance de notre richesse nationale, et enfin à la valorisation des trésors locaux sous le label made in Côte d'Ivoire », a-t-il appuyé.

L'artisanat offre d'énormes opportunités en matière d'emploi de formation et de création de richesse

Le ministre Souleymane Diarrassouba a salué le directeur général de Pétro Ivoire pour ses actions sociales et sociétales en faveur de la promotion du made in Côte d'Ivoire. Plus particulièrement du développement de l'artisanat. Selon lui, un bel exemple d'entreprise citoyenne qu'il félicite et encourage.

Car, dit-il, le secteur de l'artisanat offre d'énormes opportunités en matière d'emploi, de formation et de création de richesse. « Le secteur de l'artisanat comporte 8 branches d'activité, 40 corps de métier et plus de 200 métiers couvrant les domaines de l'extraction de la production de la transformation et de prestations de services. Et il représente une source très importante de richesse et de création d'emploi », a-t-il déclaré.

Ajoutant que le gouvernement a engagé plusieurs initiatives, des réformes et des investissements visant à disposer d'un tissu dense et de grandes entreprises, de Pme productives et compétitives afin d'accélérer la création des richesse, la réduction de la pauvreté, des inégalités. Tout ceci en cohérence avec le programme Côte d'Ivoire solidaire et le Plan national de développement 2021-2025 de 59 000 milliards de FCfa avec une contribution attendue du secteur privé de l'ordre de 75 %.