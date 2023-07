Congo-Kinshasa: Des organisations syndicales mobilisent pour rendre hommage à Chérubin Okende

La Synergie des organisations syndicales, sociales et confessionnelles de la RDC a appelé, vendredi 14 juillet, à une mobilisation générale des syndicalistes pour rendre hommage au député Chérubin Okende, retrouvé mort jeudi dernier à Kinshasa.

Le porte-parole de cette organisation syndicale, Jean-Bosco Puna a lancé cet appel lors d'un échange avec la presse kinoise.

« La Synergie des organisations syndicales, sociales et confessionnelles est consternée par l'assassinat du camarade Chérubin Okende Senga, syndicaliste de qualité et acteur politique de poigne. Nous invitons tous les acteurs de la société civile et les syndicalistes à la grande mobilisation pour honorer la mémoire de notre cher camarade », a-t-il fait savoir.

Cette organisation syndicale a condamné cet assassinat « crapuleux » qui, selon elle, ternit l'image de notre pays.

Elle a en outre recommandé au gouvernement de diligenter des enquêtes sérieuses pour que le réseau de commanditaire de ce crime politique soit démantelé.

La synergie des organisations syndicales, sociales et confessionnelles fait savoir aux acteurs politiques que les enjeux politiques sont une compétition et non de l'inimitié.