Sénégal: La task force républicaine sur la candidature de Benno à la présidentielle de 2024 - « L'heure n'est pas aux échappées solitaires utopiques mais à l'Alliance de toutes les sensibilités pour la République »

Face à la presse hier, jeudi 13 juillet, la Task Force républicaine a appelé ses camarades à une alliance autour du candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar qui sera choisi par le Président de la République, Macky Sall en vue de la présidentielle de 2024.

L'Alliance pour la République est à l'écoute de son leader, le Président de la République, Macky Sall pour le choix de son candidat en vue de la présidentielle de 2024. Ce, après son annonce le 3 juillet dernier de ne pas briguer un 3e mandat en février 2024.

Lors d'une conférence de presse organisée hier, jeudi 13 juillet au siège de l'APR, la Task Force républicaine a appelé les membres de leur parti et de leur coalition (Benno Bokk Yaakaar) à une alliance autour du candidat qui sera choisi « C'est au vu de l'immensité de l'action du Président Macky Sall que la Task force Républicaine invite les responsables de l'APR à plus de discipline et de cohésion afin continuer la seule oeuvre qui vaille à savoir le PSE. L'heure n'est pas aux échappées solitaires utopiques mais à l'Alliance de toutes les sensibilités pour la République », a déclaré le maire de Diass, Mamadou Ndione.

Selon lui, leurs camarades doivent suivre la posture du SEN de l'APR et la conférence des leaders de BBY qui, « conscients des enjeux, se sont inscrits dans une dynamique élégante d'unité et d'écoute du Président Macky Sall ». « Cette posture de dignité et de patriotisme doit pousser chacun d'entre nous à taire ses ambitions égoïstes pour faire prévaloir, quel que soit le choix, la conduite de la trajectoire actuelle de développement nationale dans la paix, la stabilité, l'équité, l'intégrité territoriale et l'inclusion.

La Task Force Républicaine s'inscrit dans cette même posture de dignité et reste à l'écoute du Président de la République pour oeuvrer exclusivement pour la victoire du candidat choisi », a ajouté Mamadou Ndione.

En effet, la Task Force républicaine a profité de l'occasion pour vanter les réalisations du Chef de l'Etat. « En 12 ans, la vision du Chef de l'Etat a permis un triplement du budget, une meilleure souveraineté budgétaire, une maîtrise du déficit budgétaire et de l'inflation gages d'une bonne santé des agrégats macroéconomiques. C'est cette rigueur budgétaire et une meilleure mobilisation et une bonne allocation des ressources qui ont permis à notre pays de gagner la bataille des infrastructures », a dit le maire de Diass. A l'en croire, « A l'heure du bilan et des hommages, la TFR reviendra dans le détail à l'instar de tous les Sénégalais pour apprécier les réalisations largement exceptionnelles du Président Macky Sall que même nos adversaires politiques les plus nihilistes reconnaissent et apprécient positivement sous cape ».

La Task Force républicaine a profité de l'occasion pour inviter les « camarades du parti, de BBY et de l'ensemble de la majorité présidentielle à oeuvrer dans ce sens de l'histoire pour ensemble, autour du candidat choisi garantir par la voix des urnes au soir du 25 février 2023 la continuité du PSE jusqu'à son terme au bénéfice des populations ». Les membres de l'Alliance de la République se sont aussi prononcés sur l'actualité qu'est la migration clandestine en invitant tout le monde à tirer dans le même sens pour arrêter ce phénomène.