Cote d'Ivoire: Investiture des candidats RHDP - « A Marcory, c'est dans l'union que nous gagnerons », estime Laurent Tchagba

Le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, également président du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) a procédé,le 13 juillet 2023, à l'investiture des candidats de ladite formation politique en course pour les élections locales (municipales et régionales).

Parmi les personnalités investies figure le candidat Laurent Bogui Tchagba en compétition pour la conquête de la mairie de Marcory. « Nous avons le devoir de tout mettre en oeuvre pour assurer une victoire écrasante au Rhdp au soir du 2 septembre 2023. À Marcory, c'est ensemble, main dans la main, dans l'union et le rassemblement de toutes les filles et tous les fils de la commune que nous gagnerons cette élection pour un Marcory plus prospère », a affirmé le candidat Laurent Tchagba également Ministres des Eaux et Forêts.