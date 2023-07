Maroc: Vague de chaleur de samedi à mardi dans plusieurs provinces (Vigilance orange)

Rabat — Une vague de chaleur de niveau de vigilance "orange", est prévue de samedi à mardi dans plusieurs provinces du Royaume, avec des températures variant entre 37 et 47°C, a annoncé vendredi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Des températures oscillant entre 45 et 47 °C sont attendues ce samedi dans les provinces de Tata, Zagora, Aousserd, Oued Ed-Dahab et l'Est des provinces d'Assa-Zag et d'Es-Semara, indique la DGM dans un bulletin d'alerte.

Dimanche, des températures allant de 45 à 47 °C sont prévues dans les provinces de Tata, Zagora et l'Est des provinces d'Assa-Zag et d'Es-Semara, et de 40 à 44 °C dans les provinces de Oujda-Angad, Guercif, Boulemane, Taourirt, Taza, Fquih Ben Salah, Beni Mellal et Khenifra.

Du lundi à mardi, le thermomètre affichera entre 42 et 46 °C dans les provinces de Oujda-Angad, Guercif, Fes, Sefrou, Taza, Taounate, Moulay Yacoub, Ouezzane, Sidi Kacem, Taourirt, Fquih Ben Salah, Beni Mellal, Khenifra, Khouribga, Settat, El Kelaa des Sraghna, Rehamna, Marrakech et Taroudant.

Durant la même période, les provinces d'Azilal, Al Haouz, Khemisset et l'intérieur des provinces suivantes : Chefchaouen, Al Hoceima, Nador, Berkane et Driouch connaîtront des températures oscillant entre 37 et 42°C.