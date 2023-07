Guinée: Le CNT adopte le projet d'Amélioration de l'Accès à l'Electricité

Dans le cadre du projet d'Amélioration de l'Accès à l'Électricité en Guinée, le Conseil National de la Transition (CNT), à travers une plénière tenue ce vendredi 14 juillet 2023 à l'hémicycle du Palais du peuple à procéder à l'Examen et à l'Adoption des Accords Cadre et Mandat (financement de vente à tempérament) entre la République de Guinée et la Banque Islamique de Développement (BID), pour le financement du projet d'Amélioration de l'Accès à l'Electricité en Guinée, signés le 12 mai 2023 pour un montant de quatre-vingt-dix millions de dollars américains (90 000 000 USD).

En présence de certains membres du gouvernement, des acteurs socio-politiques, les conseillers nationaux ont adopté unanimement cet accord.

L'objectif du projet PAAEC, dans ses différentes composantes, vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population guinéenne en (5) facilitant l'accès à des services énergétiques fiables et durables pour les ménages, les services sociaux de base et les entreprises ; et (II) renforçant les capacités des acteurs publics du sous-secteur de l'électricité (Ministère de l'Energie et Électricité de Guinée (EDG)). Plus précisément, le projet, dans les localités couvertes par le financement BID, permettra :

de connecter 61 862 clients au réseau

d'améliorer la performance globale d'EDG, en réduisant le taux de perte globale de 35% à 15%.

À la suite des réponses satisfaisantes fournies par les cadres des départements ministériels concernés, les recommandations suivantes ont été formulées: renforcer les capacités techniques et humaines de l'EDG afin de permettre à cette société de mieux gérer les recouvrements ; prendre en compte des recommandations de la Convention cadre des Nations- Unies sur le changement climatique dans les différents projets d'électricité en cours ;

Utiliser les canaux de communication pour informer et sensibiliser les populations sur les services offerts par EDG ; Veillez au respect de la procédure de ratification ; Accélérer la pose des transformateurs et compteurs à prépaiement : Mettre à la disposition de la représentation nationale à travers sa Commission suivi des recommandations, le point d'exécution semestrielle du projet ; prendre des dispositions idoines pour assurer une gestion efficace et efficiente des ressources financières du projet; respecter strictement le contenu local dans l'exécution du projet en faisant participer le secteur privé guinéen dans tous les projets de financement; mobiliser à temps la contrepartie guinéenne pour une indemnisation effective des populations riveraines, à cet effet, nous exhortons la commission des affaires Economiques et du Développement durable de veiller sur l'effectivité de cette recommandation lors de la prochaine loi des finances; Respecter les normes environnementales et sociales; Régulariser la situation des agents contractuels de EDG; réactualiser la loi sur l'électricité ; améliorer les services de dépannage de EDG à travers un recrutement des jeunes compétent et dynamique

« Les localités qui faisaient partie, qui à date, la demande a été faite de les remplacer, nous allons aligner tous les critères qui sont définis par écrit. » a indiqué le ministre de l'énergie et de l'hydraulique, Seydouba Soumah.