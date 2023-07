Afrique Centrale: Mission au village pygmée

Monasao — "Ils connaissent bien toutes les saisons, et à chaque époque de l'année, ils savent ce que la forêt peut donner". "Ils", ce sont les Pygmées Bayaka qui vivent dans la mission de Monasao, dans le diocèse catholique de Berberati, à l'extrême sud-ouest de la République centrafricaine.

Le père Michele Farina, prêtre Fidei donum du diocèse de Savone, exerce son travail missionnaire parmi eux avec les pères de la Société des Missions Africaines (SMA). Il peut ainsi raconter, en témoin privilégié, les ombres et les lumières du processus qui se déroule sous ses yeux. Arrivé en Afrique centrale en 2022, après avoir vécu huit ans à Cuba, le père Farina constate que les Pygmées, tout comme ils s'intègrent à d'autres groupes et ethnies en Afrique du Sud, risquent de perdre leur identité.

Le processus d'intégration et de sortie de l'isolement risque de les pousser vers l'extinction. Face à ce scénario, prévient le missionnaire, notre engagement devient aussi celui de protéger ce groupe, sa culture, ses traditions. Il s'agit d'une réalité numériquement faible, mais importante non seulement pour ce pays, mais aussi pour cette partie de l'Afrique".

Les Pygmées, raconte Don Farina, ont voté pour la première fois il y a seulement 20 ans, et ce grâce à l'aide des missionnaires locaux. En allant voter, "ils ont fait entendre leur voix sur la situation de leur pays".

Le défi de contribuer à préserver l'identité des Pygmées n'est pas confié par les missionnaires à des déclarations abstraites et à des batailles théoriques. Il se joue dans les oeuvres et les gestes qui marquent et remplissent leur vie missionnaire quotidienne. "A Monasao - raconte le Père Farina à Fides - nous menons des activités paroissiales avec des groupes de prière, avec des jeunes, avec beaucoup d'enfants, avec des catéchumènes et des petits qui se préparent aux sacrements.

En Afrique centrale, il y a plusieurs groupes et mouvements qui animent les paroisses comme la nôtre à Monasao et dans les villages voisins. Fondamentale est la présence des catéchistes, qui sont la référence de la communauté, le soutien au travail des prêtres qui ne peuvent pas toujours être présents, surtout le dimanche pour les célébrations".

La mission des missionnaires SMA dans cette région se réalise concrètement autour de 4 paroisses. Celle de Monasao, où le Père Farina travaille également avec le Père Davide Camorani, comprend 4 autres villages sur son territoire.

La mission chez les Pygmées Bayaca a commencé il y a 48 ans, grâce à un missionnaire français, le père René Ripoche, et à un groupe de Pygmées qui ont décidé de passer d'une vie semi-nomade dans la forêt à une vie plus sédentaire dans un village. L'endroit a été choisi en raison de la présence d'une source d'eau. Au fil du temps, le village et la mission se sont développés et plusieurs missionnaires ont suivi. Aujourd'hui, il y a environ 6 000 habitants à Monasao, moitié Pygmées et moitié non-Pygmées.

Le travail apostolique des missionnaires s'incarne également dans des projets sociaux au bénéfice de tous : le missionnaire P. Farina raconte : "Nous nous occupons d'une école pour les enfants pygmées de 6 à 8 ans, qui sert surtout à favoriser leur intégration dans l'école publique avec les autres. Dans cette école, il y a quatre enseignants locaux et quatre cuisiniers, qui sont aussi pour la plupart des Pygmées".

L'autre projet dans lequel les missionnaires sont impliqués est un centre de santé, un petit hôpital dans la mission créé par les missionnaires, où chaque jour des dizaines de personnes arrivent d'autres villages pour se faire soigner ou vacciner. Six employés pygmées travaillent à l'hôpital de Monasao, dont s'occupe le père Davide, qui est infirmier.

La coexistence entre Pygmées et Centrafricains n'est pas conflictuelle, mais elle n'est pas simple non plus, explique le père Michele. Les Pygmées "sont un peuple assez soumis, qui n'a pas l'habitude de vivre au sein d'un village avec ses propres dynamiques. C'est pourquoi, malheureusement, ils sont souvent traités comme une sorte de main-d'oeuvre bon marché. Il y a encore une attitude de soumission de leur part. Ils sont habitués à vivre dans la pauvreté, à vivre de l'essentiel de ce que la forêt, qui est leur principal habitat, leur fournit.

Ils vivent principalement de la chasse et de l'agriculture. Au cours des dernières décennies, ils ont appris à vivre dans le village et à coexister avec d'autres personnes qui ne font pas partie de leur groupe ethnique. Parlant des Journées Mondiales de la Jeunesse qui se tiendront début août à Lisbonne, le Père Michele explique qu'il a été impossible jusqu'à présent d'introduire l'initiative dans leur mission. "C'est quelque chose qui est encore loin, malheureusement, des possibilités des Centrafricains et encore plus certainement des Pygmées.

Lors de mon récent séjour en Italie, j'en ai parlé avec mon diocèse de Savone. Mon rêve serait de pouvoir emmener quelques enfants pygmées aux prochaines JMJ pour en faire l'expérience pour certains et la ramener en paroisse pour d'autres. Pour cette fois, pendant les journées des JMJ de Lisbonne, avec les nouvelles que nous parviendrons à recueillir, car elles ne sont même pas faciles à trouver, nous essaierons de proposer quelque chose de "parallèle".

En ce qui concerne l'instabilité politique, sociale et économique qui caractérise la vie nationale, les habitants du Monasao ressentent les effets de cette situation, sans pour autant être informés des causes qui en sont à l'origine. "Beaucoup de choses sont connues longtemps après qu'elles se soient produites, beaucoup d'autres choses et événements ne sont pas du tout connus. Mais parmi les effets de la turbulence et de l'instabilité, il y a le manque de travail, d'une école avec un enseignement adéquat.

Au quotidien, notre région est assez calme, nous sommes proches de la frontière avec le Cameroun et le Congo, dans un territoire qui n'est pas traversé par de grandes routes et voies de communication. Il n'y a pas de groupes rebelles dans cette zone, composée de Centrafricains et de non-Centrafricains, qui se heurtent aux mercenaires de Wagner en Afrique centrale, voulus par l'actuel président Faustin-Archange Touadéra. Dans cette région isolée, loin de la capitale, 450 kilomètres de routes impraticables, nous vivons de la "tranquillité" de la forêt voisine. Il nous faut 12 à 14 heures pour rejoindre Bangui. Nous sommes à 150 km du siège de notre diocèse, qui est Berberati, à l'ouest du pays".

Outre Monasao, le territoire de la paroisse comprend les quatre villages de Kanza, Kounda Papaye (habité principalement par les Pygmées Bayaca), Beya et Salo (qui sont des villages mixtes).

Parmi les populations de la région, les Pygmées, majoritairement catholiques, maintiennent des traditions rituelles, des danses et des chants liés à la vie quotidienne, caractérisés par un lien fort avec la forêt qui s'exprime principalement par des danses et des chants. Parmi les Centrafricains, le nombre de musulmans est assez faible, tandis que beaucoup appartiennent à de nouvelles communautés d'inspiration évangélique.