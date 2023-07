Congo-Brazzaville: Female - La première édition débute le 30 juillet prochain

Le coordonnateur de l'association Art plume collectif (Apc), Gloire Mvouli Babingui, alias Zéph, entend organiser, le 30 juillet prochain, au centre culturel Zola de Brazzaville, la première édition du festival baptisé « Female », en vue de sensibiliser la population congolaise contre les violences faites aux hommes.

Animé par quatre slameuses de nationalité congolaise, membres de l'association Art plume collectif, en l'occurrence Senia Coyine Katoukoulou, alias Katos katos, Frida July Goma Libondo, alias Dafri Makena, Stone Anasphène Thengau Makaya, alias Rosela M-Tas et Samuel Julia Maloudza, alias Malou Nd, ce festival aura pour principale activité le slam théâtralisé.

Au cours de cette première édition, plusieurs thèmes seront abordés par les quatre artistes slameuses, à savoir « la femme professionnelle », « la femme d'affaires », « la femme opportuniste », « la femme énergique » ainsi que « la femme sociale ».

« En termes simples, les slameuses essayeront de montrer, de façon mélodieuse et artistique, comment le comportement de la femme, avec grand f, parfois de façon involontaire et innocente, peut causer du tort au genre masculin », a précisé le coordonnateur de Apc.

« Tout le temps, quand on parle des violences domestiques à caractère moral, mental ou physique, la femme est toujours présentée comme une victime et l'homme comme un bourreau. La majorité de gens cautionne cette façon de voir les choses, alors que ce n'est pas toujours le cas. Il existe aussi les hommes qui subissent des brimades, des tortures, des injures voire même des menaces de mort de la part de leurs femmes ou partenaires. Cet aspect des choses est souvent négligé, banalisé ! C'est, en quelque sorte, cette forme d'injustice que nous voulons dénoncer grâce à notre festival », a expliqué la slameuse Katos katos.

%

Cette première édition du festival « Female » vise à éduquer les jeunes hommes sur la façon de se protéger contre les différentes brimades et violences féminines. Ce festival se propose de devenir une vitrine de sensibilisation et une plateforme d'expression, d'échange et d'entraide des personnes victimes de violences domestiques de la part du genre féminin.

Crée en 2016 par quelques jeunes lycéens du lycée Victor-Sathou de Dolisie, l'association Art plume collectif a pour but de détecter les jeunes talents congolais dans le domaine du slam, les former et les faire connaître au niveau national et peut-être, plus tard, au niveau international. Aussi, Apc oeuvre pour la valorisation de l'art et de la culture congolais en général et slam en particulier.