Congo-Brazzaville: Les souvenirs de la musique congolaise - Du groupe vocal 'les Anges' à 'l'orchestre Ballet les Anges' (suite et fin)

Le groupe vocal les Anges dénommé orchestre "Ballet les Anges" pour sa structure orchestrale, accompagné d'un ballet moderne de quinze membres, fut compté parmi les meilleurs groupes du Congo les plus plébiscités au regard de ses prestations et de sa renommée au niveau national et international.

Pendant plus de quatre décennies, l'orchestre Ballet les Anges fut mis à la pointe des grands événements culturels du pays (banquets, excursions, soirées solennelles). De même il assura avec brio l'accompagnement des artistes de grande renommée du Congo et d'ailleurs, en l'occurrence Pamelot Mounka, Pembey Scheiro, Ntanawa, Théo Blaise Nkounkou, Aïcha Kone, Pierre Claver Akenengue, Tshala Mwana et bien d'autres. Au fil des temps, l'orchestre Ballet les Anges fut l'ambassadeur culturel qui fit goûter au Monde la saveur de la musique congolaise.

Ses prestations dans certains pays du monde en sont une parfaite illustration, l'on peut citer, entre autres, Nigéria, Sénégal, Angola, Bulgarie, Cuba, RCA, Guinée Conakry, Berlin, France. Et Elles furent sanctionnées par de nombreux prix. Au niveau local, plusieurs prix furent à l'actif du groupe à savoir 1er prix aux deux semaines culturelles de Brazzaville en 1967 et 1968, 1er prix de l'Acap (Association congolaise d'amitié entre les peuples), 3e prix au concours de la chanson politique du tiers-monde en 1977 et tant d'autres au fil des années suivantes. Il sied de noter que ce palmarès élogieux fut le résultat des distinctions honorifiques que l'Etat congolais décerna à l'orchestre.

A cet effet, en 1974, l'orchestre obtint la médaille du "chevalier du dévouement congolais" en 1974, et "chevalier de mérite congolais" en 1977. Hormis ces marques d'honneur de grande dignité nationale, l'orchestre fut également récipiendaire d'autres récompenses telles que médaille d'honneur de l'UJSC (l'Union de la jeunesse socialiste congolaise) en 1975, diplôme de message mondial de la paix, octroyé par l'organisation pour la recherche de la paix mondiale (ORM) en 1975, médaille d'or de l'animation lors de la deuxième foire commerciale Afro-Arabe de Johannesburg en Afrique du Sud en 1995.

Au plan artistique, une discographie composée des titres splendides tels que "IBO", "Balembolo na Dio", "Makila ma ba nkoko", "L'école agréable", "Fanta diarabi", "Congo vision", "Motuna Zébola" firent tabac dans le microcosme musical congolais surtout en milieu juvénile.

Trois faits inoubliables marquèrent l'épopée de l'orchestre Ballet les Anges, à savoir participation au Festival mondial de la jeunesse et des étudiants à Berlin en République démocratique allemande sur un même podium avec la célèbre chanteuse sud-africaine Miriam Makeba, voyages avec le président Marien Ngouabi successivement à Dakar au Sénégal, lors de la Semaine culturelle congolaise à Abidjan en Côte d'Ivoire (visite officielle en 1975) et à Bangui en RCA en 1969 au cours d'un banquet organisé par les deux chefs d'Etat Ngouabi et Bokassa.

De la disparition du groupe

Après une brillante épopée, des contradictions internes furent à l'origine de la disparition du groupe, notamment au plan du style du genre de musique, ou deux tendances s'opposèrent, l'une pour la conservation du style tradi-moderne et l'autre pour le modernisme à l'image des orchestres professionnels, ajouter à cela la lutte pour le leadership. A cet effet, le manque de consensus entraîna la disparition du groupe sur l'échiquier musical congolais en l'an 2000 après trente-six ans d'existence.