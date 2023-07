Maroc: Habib El Malki - Le CSEFRS inaugure une nouvelle étape dans le processus de coopération avec les départements opérant dans le système d'éducation et de formation

Le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) a inauguré une nouvelle étape dans le processus de coopération avec les départements intervenant au sein du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, a souligné, mercredi à Rabat, le président du CSEFRS, Habib El Malki.

S'exprimant à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée générale du CSEFRS, M. El Malki a indiqué que cette étape est placée sous le signe de "la coopération et la coordination au service du renforcement des performances institutionnelles et de l'accompagnement efficient de la réforme".

Il a expliqué que les conventions de partenariat et de coopération que le conseil a signées aujourd'hui avec les départements concernés visent à promouvoir l'efficience du partenariat institutionnel qui lie les départements gouvernementaux et les institutions nationales et internationales au CSEFRS, en sa qualité d'instance consultative chargée d'émettre des avis relatifs à l'ensemble des politiques publiques et des questions d'intérêt national concernant l'éducation, la formation et la recherche scientifique.

M. El Malki a, en outre, noté que ces conventions constitueront un cadre de partenariat, notamment en ce qui concerne la facilitation des échanges des données et de l'expertise, la coopération en matière d'évaluation du système éducatif, de mesure des retombées et de la suite donnée aux avis émis par le Conseil, exprimant son souhait qu'un tel dispositif puisse constituer un fondement institutionnel à même de renforcer les processus de coordination et d'organiser les concertations de manière périodique, en vue d'apporter un supplément d'appui aux fonctions et aux attributions de chacune des parties prenantes concernées.

Dans ce sens, il a souligné l'importance de l'inscription de la coopération internationale parmi les domaines de coordination et de coopération, indiquant que le Conseil est en train de renforcer ses relations avec un certain nombre d'institutions similaires, d'instances et d'organismes étrangers concernés, dans l'entourage arabe et islamique ainsi que dans le voisinage européen et le prolongement africain, ajoutant que le Conseil est également en train d'ouvrir de nouveaux horizons pour le partenariat et le dialogue institutionnel avec des partenaires en Asie et aux Amériques du Nord et du Sud.

Par ailleurs, le président du CSEFRS a indiqué que les travaux du Conseil ont été marqués, depuis le début de ce mandat, par un certain nombre d'étapes significatives, notamment la constitution d'un groupe de travail mandaté par l'Assemblée générale pour l'élaboration de la stratégie du Conseil pour la période 2023-2027, qui servira à la fois de cadre global d'action et de feuille de route.

Ces étapes comprennent également le processus progressif et cumulatif des travaux des autres instances et organes du Conseil, notamment ceux des commissions permanentes et des groupes de travail, ainsi que les études et les travaux d'évaluation assurés par l'Instance nationale de l'évaluation (INE), en particulier les opérations réalisées dans le cadre du Programme national d'évaluation des acquis des élèves, les enquêtes et études de terrain et thématiques et les programmes de mesure du rendement interne et externe du système éducatif, a-t-il relevé.

M. El Malki a également cité, dans ce sens, les délibérations relatives aux avis émis en réponse à quatre saisines et leur approbation, qui sont le fruit d'un long processus de débats et de contributions pertinentes ainsi que d'un travail collégial qui est venu consolider l'ambition collective du Conseil pour renforcer son adhésion au processus d'accompagnement et d'appui au système éducatif et son interaction avec l'ensemble des politiques et des programmes de réforme, notamment ceux inscrits dans la loi-cadre N° 51.17.

"Le projet de stratégie soumis aujourd'hui à l'approbation se réfère à des objectifs et des finalités qui se situent au coeur même des réformes attendues, qu'il s'agisse de compléter tel ou tel chantier ou d'en ouvrir d'autres, d'engager notre responsabilité à l'heure actuelle ou de projeter la mise en oeuvre d'une action collective qui dépasse les temps du mandat politique", a-t-il expliqué.

Le troisième point à l'ordre du jour de cette session est relatif à la présentation d'un rapport thématique sur "La violence en milieu scolaire", élaboré par l'INE en partenariat avec l'UNICEF et dont les contenus ont été enrichis et consolidés par une série d'exposés et d'échanges avec les responsables du ministère de l'éducation nationale et les membres du Bureau du Conseil, a indiqué le président du CSEFRS.

Cette étude, réalisée sur une période de trois ans, a ciblé 287 établissements d'enseignement, à travers une enquête à la fois quantitative et qualitative, mettant ainsi en lumière une problématique qui reflète des enjeux à la fois sociaux et éducatifs liée à l'institution scolaire et son rôle dans le développement des compétences sociales des enfants, a-t-il expliqué.

Elle vise à évaluer et mesurer la prévalence du phénomène de la violence, toutes formes confondues, et les principaux facteurs qui en favorisent l'extension dans les espaces scolaires ainsi qu'à proposer des pistes d'intervention à même de prévenir et d'atténuer cette violence au sein des établissements d'enseignement, a ajouté M. El Malki.

Il a noté que l'étude s'efforce également d'identifier les acteurs et les parties prenantes dans ce phénomène, en tant qu'agresseurs ou victimes, en focalisant l'attention sur les trois niveaux scolaires, allant de l'école primaire au lycée, relevant que l'objectif de cette étude consiste à favoriser, à travers une profonde connaissance du phénomène, le développement et la mise en oeuvre de politiques publiques pertinentes en vue d'édifier une école en mesure de fournir un enseignement de qualité et de garantir la sécurité et la préservation de la dignité des apprenants et de l'ensemble des cadres de l'école.

La lutte contre ce phénomène se doit d'être inscrite parmi les principales préoccupations des autorités publiques, en vue de faire prévaloir un environnement scolaire approprié qui se distingue par sa qualité et par la garantie de la sécurité pour tous au sein de l'école ainsi que dans son environnement, a-t-il conclu.