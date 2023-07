Maroc: Le Groupe socialiste approuve les visites de terrain accomplies par le ministre de la Santé

La séance législative plénière de lundi, dédiée aux questions et interpellations orales à la Chambre des représentants, a été marquée par d'intenses frictions verbales et des diatribes acerbes visant particulièrement un « membre » de la majorité gouvernementale, en l'occurrence Khalid Aït Ettaleb ministre de la Santé et de la Protection sociale, venant, qui plus est, de ces mêmes députés de la majorité tripartite.

En fait, la réaction, plutôt positive, à l'intervention faite par le responsable gouvernemental en charge du secteur de la santé, du député parlementaire, membre du Groupe socialiste-opposition ittihadie à la Chambre des représentants, Saïd Baâziz, a suscité un affrontement verbal virulent et bruyant entre les députés de l'ensemble des composantes de la majorité parlementaire et ceux de l'opposition.

Le député ittihadi, Saïd Baâziz, a souligné, en toute objectivité responsable, que «les visites de terrain effectuées par le ministre de la Santé aux hôpitaux sont fructueuses» et «qu'au nom de l'Union socialiste des forces populaires, nous y sommes favorables car elles répondent à l'exigence de recherche de la vérité ».

Il a ajouté, dans la même veine, que «si la majorité s'oppose à ces visites, nous dans l'opposition, nous vous disons «bienvenue», tout en mettant en avant que ces visites, objet de tels échanges acerbes et de critiques incohérentes de la part de la majorité tripartite, permettent de s'enquérir de la réalité amère qu'endurent les citoyens en matière d'accès aux services et prestations sanitaires.

%

L'intervention du député, membre du Groupe socialiste-opposition ittihadie a été interrompue à plusieurs reprises du fait de l'échange intempestif et incohérent mené par les parlementaires de la majorité allant jusqu'à l'intimidation et aux manoeuvres visant à parasiter les propos du représentant du parti des forces populaires par ailleurs soutenant objectivement l'action dudit ministre quant à la gestion des affaires de son département.

Ce qui a conduit le président du Groupe ittihadi, Abderrahim Chahid, à intervenir dans le cadre réglementaire d'un point d'ordre ayant trait à ces développements pour déplorer ce refus de discussions, contraire à la pratique parlementaire qui fait de l'hémicycle un espace dédié par excellence à cet exercice.

Par contre, le député membre du Groupe istiqlalien «Al Ouahda oua tâadoulia », Abdelmouniim El Fattahi, a avancé que la province de Driouech , en l'occurrence au centre de toute cette polémique, n'avait nullement besoin de la visite effectuée par le ministre de la Santé et de la Protection sociale car, a-t-il ajouté, « au lieu d'adopter ce procédé théâtral en mettant à l'écran la visite du ministre, il aurait fallu au préalable affecter les ressources humaines nécessaires, médecins et infirmiers, avant l'ouverture... ».

De son côté, Abdelouahed Chafii, membre du Groupe parlementaire du RNI, a indiqué que la situation sanitaire au Maroc demeure «déplorable» et que ce secteur est confronté à de grandes contraintes, ajoutant que «si le ministre de la Santé écoutait les représentants de la nation au lieu de mettre à l'écran des images d'une situation sanitaire rassurante... il n'aurait pas eu besoin d'effectuer une visite de terrain à la province de Driouech (...)

Il convient de noter, à cet égard, que d'après des observateurs et milieux avertis, Khalid Aït Ettaleb a été, dans différentes et multiples circonstances, vilipendé par les composantes de la majorité du fait de calculs politiciens et par crainte de voir dévoilés d'anciens dossiers de malversations et de dysfonctionnements ayant jadis entaché la gestion du secteur de la santé, dont quelques-uns ont fait l'objet d'examens judiciaires (...)

Cela dénote, par ailleurs, de grandes divergences anachroniques qui couvent parmi les rangs de la majorité tripartite de l'incursion.