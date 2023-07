Algérie: Le pays a franchi des étapes importantes en matière de protection et de promotion de l'Enfance

ALGER — La Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, a affirmé que l'Algérie avait franchi des étapes importantes en matière de protection et de promotion de l'enfance, notamment sur les plans législatif et institutionnel.

Dans une déclaration à l'APS à la veille de la Journée nationale de l'enfance, célébrée le 15 juillet de chaque année, Mme Cherfi a souligné "l'attention accordée par l'Etat à la catégorie des enfants, notamment les catégories vulnérables et les personnes aux besoins spécifiques, et ce, grâce à l'arsenal juridique mis en place et aux programmes de prise en charge dans différents domaines tels que l'éducation, la santé, les loisirs, outre les mécanismes d'accompagnement psychologique et social".

Evoquant la Constitution de 2020, qui a consacré "le principe de l'intérêt suprême de l'enfant", ainsi que la loi n 15-12 relative à la protection de l'enfant, qui a permis la création de l'Organe national pour la protection et la promotion de l'Enfance (ONPPE), Mme Cherfi a souligné que le renforcement et la promotion de la protection de l'enfance, et la réalisation de sa prospérité figurent parmi "les priorités des politiques nationales".

Mme Cherfi a également rappelé les missions de l'ONPPE et sa contribution à la coordination des efforts des intervenants dans le domaine de l'enfance à travers une commission permanente regroupant des représentants des ministères et des secteurs concernés, outre des représentants de la société civile.

L'ONPPE contribue, en coordination avec les secteurs concernés, à l'élaboration de programmes relatifs à la protection et à la promotion de l'enfance, en sus de la programmation de plusieurs activités, telles que des campagnes de sensibilisation à l'importance de la protection et de la promotion des droits de l'enfant, des sessions de formation et des rencontres traitant des questions liées à l'enfance.

De surcroît, des efforts sont déployés pour mettre en place un système d'information sur la situation de l'enfance en Algérie, lequel devra inclure toutes les données relatives à cette frange sociale, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la protection et du divertissement, a-t-elle expliqué.

A ce propos, Mme Cherfi a rappelé que son instance avait récemment lancé un concours national sur les droits de l'enfant, auquel plus de 2000 enfants de plusieurs wilayas ont participé, en sus des enfants aux besoins spécifiques.

Les résultats devront être proclamés à l'occasion de la Journée nationale de l'enfance, a-t-elle souligné, indiquant que le concours en question vise principalement à faire connaître aux enfants leurs droits, tels que le droit à l'éducation et au divertissement.

Des sessions de formation sur les droits de l'enfant seront organisées au profit des premiers lauréats de ce concours, en vue de leur permettre de participer, à l'avenir, aux activités organisés dans ce sens.

Par ailleurs, Mme Cherfi a annoncé la préparation en cours de la deuxième édition des Assises nationales sur "la réalité de l'enfance en Algérie", prévues en décembre prochain, précisant que des réunions régionales au titre de cette manifestation débuteront avec la prochaine rentrée sociale.