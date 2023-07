Algérie: JSA 2023 - Krikou et Hammad rendent visite à la sélection nationale féminine de Volley-ball

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme et le ministre de la Jeunesse et des Sports, respectivement Kaouter Krikou et Abderrahmane Hammad, ont effectué, jeudi soir, "une visite d'encouragement" aux membres de l'équipe nationale féminine de volley-ball qui résident à l'hôtel Mazafran à Alger, indique, vendredi, un communiqué du ministère de la Solidarité nationale.

Mme Krikou a salué "le parcours honorable des lionceaux de l'équipe nationale en parvenant à la finale des JSA 2023", considérant que cette visite se veut "un remerciement et une motivation pour les femmes algériennes participant à cette compétition sportive qu'abrite l'Algérie".

Elle a souligné, à cette occasion, que "la femme algérienne a toujours marqué par sa présence les phases importantes qu'a connues l'Algérie, particulièrement dans la sphère sportive", et qu'"elle n'a ménagé aucun effort pour persévérer et porter haut, partant, le drapeau national dans les fora internationaux".

Dans ce contexte, la ministre de la Solidarité nationale a rappelé "les gloires des aïeules dans diverses disciplines et lors des différents rendez-vous sportifs".

Elle a également fait savoir que le secteur de la solidarité "encourage les initiatives de la femme algérienne et son accès à différents domaines et à tous les programmes en tant que partenaire essentiel dans le développement national, à l'instar du programme de promotion de l'entrepreneuriat féminin, le programme de promotion de la femme rurale et le programme de promotion des femmes au foyer pour s'engager dans la voie de la production nationale".

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports a salué "le parcours de l'équipe nationale féminine de volley-ball et sa qualification pour la finale, où elle affrontera son homologue tunisienne", affirmant qu'il "avait confiance aux joueuses algériennes pour gagner la finale et offrir à l'Algérie la médaille d'or dans cette discipline", conclut la source.