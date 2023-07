Algérie: Vernissage de l'exposition collective 'Jeunesse et Créativité'

ALGER — L'exposition collective "Jeunesse et créativité", regroupant les oeuvres de dix jeunes artistes peintres diplômés ou autodidactes, a été inaugurée, jeudi à Alger, révélant le talent prometteur des exposants, venus de plusieurs régions du pays.

Accueillis à la Villa Dar Abdelatif par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) dans le cadre de la célébration de la fête de l'Indépendance nationale, les dix artistes participant à cette rencontre ont rendu deux toiles chacun.

L'exposition qui s'étalera jusqu'au 25 juillet en cours, propose vingt toiles réalisées essentiellement dans des techniques mixtes, à l'acrylique ou à l'huile et dans les styles de différentes écoles et courants artistiques, impressionniste, figuratif, semi abstrait, expressionniste ou contemporain, entre autres.

Ainsi, les artistes, Hocine Kedjar, Saliha Bentayeb, et Said Hachemi, proposant respectivement deux toiles chacun, ont rendu, "Tigjdit" (le pilier), "Hommage en cendres", le diptyque "Instants de vie en mouvements", ainsi que "Récrimination" et "Le gardien", alors que Mohamed Boucetta de Boumerdès présente au public, "La rêveuse" et "Le Choc".

Amine Hacini expose, quant à lui, "Force de toucher" et "Deux filles dans le bassin", alors que Achouak Yachir est présente avec "Mine de charbon de pierre à Kenadsa" et "Outre en peau de chèvre et étoffe bécharienne", suivie par Raouia Feradji qui, elle, expose deux natures mortes sans titres.

Les autres toiles sont celles de Mohamed Salah Tebaïbia présent avec "El Naïliya" et "Femmes d'Alger", Yahia El Bahi Belkheiri et Mustapha Taaba qui se sont exprimés chacun par deux fois avec respectivement, "Le jour" et "La nuit", ainsi que "Fatima Bedar" (jeune Martyre de la Révolution, le 17 octobre 1961 à Paris, alors qu'elle n'avait que 15 ans) et "Jawel".

Le directeur de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, Abdelkader Bendamache, a rappelé que cette exposition a pour but de "réunir le génie créatif d'une nouvelle génération d'artistes plasticiens avec des influences diverses".