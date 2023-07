Afrique: Soeur Elena et le bateau sur le Nil qui sauve les réfugiés fuyant la guerre au Soudan

Le Soudan est au bord de l'abîme. D'un conflit de faible intensité, à un mois de son éclatement, il est en train de se transformer rapidement en guerre ouverte. Après une énième trêve convenue et non respectée, les bombardements et les combats se poursuivent, touchant principalement la capitale Khartoum et la région du Darfour, mais s'étendant de semaine en semaine à d'autres zones du pays.

Selon les Nations Unies, le Soudan s'approche dangereusement d'une situation de conflit total qui "pourrait déstabiliser toute la région". Les morts sont déjà plus de 3 000, les blessés nombreux et les rumeurs de violences répétées à l'encontre des femmes se multiplient. Presque tous les hôpitaux sont fermés, l'eau, la nourriture et l'électricité manquent.

La terreur qui règne dans tout le pays a fait du Soudan - l'un des États qui, avant la guerre, accueillait le plus grand nombre de réfugiés de tous les pays voisins (environ 1,1 million) - un lieu d'exode désespéré. Les statistiques parlent de plus de 2,8 millions de personnes déplacées par le conflit, dont plus de 2,2 millions à l'intérieur du pays et plus de 700 000 à l'extérieur des frontières.

Parmi les pays les plus touchés par le vol, outre l'Égypte (255 000) et le Tchad (plus de 230 000), figure le Soudan du Sud, petit pays jeune (indépendant depuis 2011) déjà accablé par les crises humanitaires et les conflits.

Au Sud Soudan, 150.000 réfugiés fuyant le Soudan sont déjà arrivés. "Notre région - explique la religieuse, directrice de la Caritas Malakal, chef-lieu de l'État du Haut-Nil - est la plus touchée parce qu'il s'agit d'une zone frontalière et du point d'accès le plus immédiat pour ceux qui viennent de Khartoum. Ici, nous recevons principalement des Soudanais qui ont fui vers Khartoum à plusieurs reprises, avant l'indépendance, pendant la guerre civile (2013-18, ndlr) ou à la suite d'une récente instabilité ou d'urgences environnementales.

Ils retournent dans leurs régions qui continuent d'être ravagées par des problèmes environnementaux, des inondations et des affrontements interethniques. L'afflux, si massif et soudain, aggrave une situation déjà lourde. Malheureusement, les tensions nées de la guerre civile persistent et créent des exodes internes auxquels s'ajoutent maintenant de nouveaux afflux. Il y a quelques jours, environ 3 000 personnes sont arrivées du Soudan en très peu de temps, c'est une situation très compliquée".

Les organismes internationaux d'aide aux réfugiés, les ONG et les organisations caritatives du Sud-Soudan fonctionnaient déjà dans des conditions critiques avant que la guerre n'éclate au Soudan. Aujourd'hui, la situation présente de sérieuses complications de gestion, notamment parce que différents groupes ethniques qui avaient trouvé refuge au Soudan par le passé arrivent dans ce petit pays et se retrouvent à nouveau dans l'obligation urgente de fuir pour sauver leur vie.

La gestion est très difficile et nécessite une grande capacité logistique et de grandes quantités de produits de première nécessité. "L'OIM (Organisation internationale pour les migrations), rapporte Soeur Elena, fait de son mieux, de même que des organisations plus petites comme notre Caritas diocésaine, mais la situation devient chaque jour plus complexe. Ici, en plus des Soudanais, des Soudanais et de nombreux Erythréens arrivent. Contrairement aux nationalités telles que les Égyptiens ou les Européens, dont les ambassades ont facilité l'exode de leurs compatriotes ou organisé des vols, la situation est différente pour les Érythréens : personne ne veut retourner en Érythrée, et Asmara n'a pas fait le moindre effort pour les aider.

Les Sud-Soudanais qui reviennent sont pour la plupart des personnes qui vivaient à Khartoum depuis un certain temps et qui y avaient trouvé du travail, un logement, leur propre stabilité après être partis précipitamment sans rien, surtout pendant le conflit, et être repartis de zéro. Aujourd'hui, ils revivent la même expérience à l'envers : ils ont à nouveau tout laissé derrière eux et doivent reconstruire leur vie à partir de rien".

Les tensions au Soudan étaient latentes depuis longtemps (en octobre 2021, un coup d'État a interrompu la transition démocratique, ndlr), mais personne ne s'attendait à ce qu'elles dégénèrent en conflit en si peu de temps et à ce qu'elles se transforment en une guerre ouverte qui sape la stabilité de toute une région. Nous savions que des tensions existaient au Soudan depuis un certain temps, mais nous n'imaginions pas une telle escalade.

Le problème, c'est quand il y a deux armées dans un pays (les forces armées régulières et les Rapid Support Forces - Rsf - du général Dagalo, ndlr) : l'équilibre est précaire, l'une des deux tend inévitablement à revendiquer la suprématie et le fait par les armes. C'est exactement ce qui s'est passé ici (la guerre civile menée par l'armée loyale au président Salva Kiir et les milices armées sous le commandement de Rieck Machar, ndlr). D'ailleurs, on dit ici : "Ils ont appris de nous".

La présence de groupes armés autres que l'armée, comme l'explique Soeur Elena, est sans aucun doute un problème qui crée de fortes tensions. On l'a vu en Russie avec la tentative de coup d'État des troupes Wagner d'Evgenij Prigožin. La puissante milice mercenaire est notoirement présente en Afrique et, selon de nombreux observateurs, elle est également impliquée dans le conflit soudanais : selon toute vraisemblance, elle soutient la RSF en armes et en hommes. Mais certains n'excluent pas qu'elle puisse aussi aider l'armée.

Dans le désert du Darfour (l'une des régions les plus touchées par le conflit), il n'y a pas d'armes sophistiquées, elles proviennent certainement d'une autre source, quelqu'un d'autre se les est procurées. Il est déjà très difficile d'assurer une médiation entre deux parties en conflit, à plus forte raison s'il y a plus d'acteurs impliqués".

S'il est encore possible de gérer un minimum d'aide pour les dizaines de milliers de réfugiés qui arrivent au Sud-Soudan, c'est grâce au travail des organisations internationales et de plus petites organisations telles que la Caritas diocésaine ou la Caritas Sud-Soudan. "Heureusement, explique Soeur Elena, nous bénéficions d'un soutien international. Il y a peu, des membres de Caritas Autriche sont venus ici et ont décidé de nous aider. Ils le font avec une extrême générosité. Nous aidons autant que possible de manière concrète, nous avons fourni un bateau qui transporte les personnes de la frontière jusqu'ici en naviguant sur le Nil.

Environ 2 000 personnes sont ainsi arrivées. Ensuite, nous distribuons des produits de première nécessité dans les camps de transit. Malheureusement, nous voyons chaque jour des personnes mourir de faim ou de privations, certaines même pendant le voyage. C'est pourquoi je lance également un appel à l'aide par l'intermédiaire de Fides, via les canaux Caritas dédiés aux personnes déplacées d'urgence du Soudan, du Haut-Nil et du Sud-Soudan".