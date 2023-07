Niger: 'Le Seigneur nous donne des prêtres issus de communautés persécutées'

Niamey — Il n'est prêtre que depuis une semaine, le Père Laurent. Il est originaire de Kankani, un village à la frontière avec le Burkina Faso, d'où les populations, menacées par les groupes armés, ont dû fuir vers Makalondi. Malgré l'insécurité générale dans la région, les chrétiens ont été nombreux le samedi 8 juillet. Ils ont quitté leurs villages pour se rendre dans la ville, la capitale Niamey, pour l'ordination sacerdotale d'un de leurs fils, Laurent Woba.

Il a été ordonné par l'évêque de Niamey, Mgr Laurent Lompo, originaire de la même région occupée par le peuple Gourmanché, qui traverse la frontière entre le Niger et le Burkina Faso.

Laurent a donc été intégré au presbytère du diocèse de Niamey et les paroles que lui a adressées l'actuel coordinateur de la Fraternité des prêtres du diocèse méritent d'être relevées. Voici un long et significatif passage du discours d'accueil et de bienvenue du Père François Azouma, originaire du Togo voisin.

"Votre ordination est un motif de joie et d'espérance. Vous venez d'être ordonné dans un contexte difficile, compte tenu de la situation sécuritaire dans votre village. Votre naissance à la vie sacerdotale, malgré le climat de peur, est pour nous un signe d'espérance qui ne déçoit pas. Sur le mur d'entrée de l'abbaye de Keur Moussa au Sénégal, il est écrit : "Et le désert fleurira".

Compte tenu du contexte dans lequel vivent les communautés de votre Secteur, nous pouvons nous laisser convaincre que le désert fleurira, car c'est dans ces communautés où les presbytes ne peuvent plus avoir accès pour exercer leur ministère, dans ces paroisses où il est impossible aux fidèles de se rassembler pour la prière, dans ces localités vidées de leurs habitants, c'est dans ces communautés dispersées et tourmentées que le Seigneur manifeste sa gloire à travers le don du sacerdoce.

Dieu n'est pas sérieux, mais il fait les choses sérieusement. L'année dernière, après l'ordination du Père Aimé Combari de la paroisse Saint Marc de Torodi, la messe d'action de grâce à Torodi a été reportée aux calendes grecques. Si, malgré la proximité de Torodi avec Niamey, il est difficile, voire impossible, d'y organiser la première messe, mais que le Seigneur nous donne Kankani, à la frontière du Burkina, nous sommes tentés de dire Seigneur, "où est le sérieux dans tout cela ? Et ce n'est pas tout, comme pour nous taquiner, si tout va bien, Dieu nous invite à célébrer le sacerdoce l'année prochaine à Bomoanga, la paroisse où le Père Pierluigi Maccalli a été enlevé.

Dieu n'est pas sérieux, mais il fait les choses sérieusement. En effet, en suscitant des prêtres dans des communautés meurtries, persécutées, martyrisées et terrorisées, où les fidèles ont peur de se réunir et même de prier chez eux, il leur donne des raisons d'espérer. Si le Seigneur nous fait le don de prêtres issus de ces communautés désertées qui partagent avec nous leur joie, c'est aussi pour nous l'occasion de partager leur souffrance et leur misère à travers les oeuvres de miséricorde accomplies en leur faveur.

Révérend Père Laurent, vous connaissez mieux que quiconque le contexte dans lequel vous avez été ordonné. Vous ne savez peut-être pas où vous allez, mais au moins vous savez d'où vous venez ! Soyez sensibles à la misère de votre peuple, à l'exemple de Jésus-Christ, visage de la miséricorde du Père. Gardez les yeux fixés sur Jésus, notre modèle. Tout ce que vous direz, tout ce que vous ferez, ce sera au nom de Jésus, non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu ; c'est lui le maître, nous sommes à son service".