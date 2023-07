Gabon: 1953-2023 - L'ENEF fête ses 70 ans et célèbre ses nouveaux diplômés

L'Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) célèbre ses 70 ans ce 15 juillet 2023 au Cap-Estérias, à 30 km au nord de Libreville. Cette manifestation sera couplée avec la remise de diplômes aux nouveaux impétrants en présence des autorités des ministères en charge des Eaux et Forêts et en charge de l'Enseignement Supérieur et de l'Education Nationale

Depuis 70 ans, le Centre de Formation du Personnel Forestier (CFPF) devenu Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) en 1975 s'évertue à former les agents des Eaux et Forêts à l'échelle sous-régionale. Elle est située au Cap-Estérias, à 30 km au nord de Libreville, dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda.

Cette école supérieure gabonaise qui a pour mission de former des cadres moyens et supérieurs pour l'administration des Eaux et Forêts, de la Pêche, de l'Environnement et des secteurs parapublic et privé, va non seulement fêter ses 70 ans, mais va aussi célébrer ses diplômés.

Il faut souligner, au regard de ce qui précède, qu'au niveau sous-régional, en tant que membre du Réseau des Institutions de Formation Forestière et Environnementale d'Afrique Centrale (RIFFEAC), il lui a été conféré la qualité de pôle d'excellence pour la formation des cadres supérieurs dans la transformation du matériau bois ; d'où l'ouverture du Master Recherche Sciences du Bois sur son campus.

L'Ecole Nationale des Eaux et Forêts fonctionne sous la tutelle de deux Ministères. Il s'agit du

ministère en charge des Eaux et Forêts et du ministère en charge de l'Enseignement Supérieur et de l'Education Nationale.