Cameroun: Collectivités décentralisées - La ville de Douala en pleine mue infrastructurelle.

( L'exécutif communautaire sous la houlette du Dr Mbassa Ndine a entamé des grands projets pour la transmission de la ville poumon de l'économie camerounaise...)

Les usagers de l'axe Ange Raphaël- Ndokoti sont soulagés. Au niveau de Deido, ceux qui empruntent l'axe du marché Sandaga vont aussi souffler à la fin des travaux engagés sur cette voie et portés par la mairie de ville de Douala. Ces deux clichés sont des preuves que la ville poumon de l'économie camerounaise est en chantier. Les intempéries et même quelques pesanteurs procédurales n'entament pas la volonté du Dr MBASSA NDINE Roger et son équipe à améliorer le cadre de vie des millions de populations de cette ville. "

Son ambition de faire de la capitale économique Douala, un hub en Afrique Subsaharienne se dessine au jour le jour. Depuis son avènement comme tout premier Maire élu de la ville en mars 2020, l'exécutif communautaire dirigé par ce technocrate assermenté reste engagé dans la réalisation des projets vitaux de sa première mandature." Fait observer un journaliste en activité à Douala.

L'ex haut responsable du Minepat s'est vu confier les clefs de la ville de Douala avec un objectif majeur : TRANSFORMER DOUALA POUR LA RENDRE PLUS ATTRACTIVE POUR LES INVESTISSEURS ET SURTOUT AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DES POPULATIONS. 03 après, les résultats sont palpables, même si quelques zones d'ombres subsistent. " Dans la limite de ses compétences et de ses moyens, la Mairie de ville se bat comme elle peut. Les citoyens de Douala peuvent toucher du doigt certaines réalités de cette transformation..." Explique le DG d'une société de Transit à Bonanjo " Regardez la signalisation...on avait fini par oublier que la signalisation verticale existe. Regardez maintenant comment les routes sont tracés à Bonanjo, regardez les parkings, la discipline règne..." Ajoute ce patron.

L'exécutif communautaire ne néglige aucun secteur, et surtout aucun recoin de la ville de Douala.

Aménagement des routes,curage des carnivaux, construction des drains, des aires de sports et loisirs, éclairage public, santé, éducation, etc...

" Le maire Mbassa Ndine n'a qu'un objectif : améliorer le cadre de vie des citoyens. Nous apprécions ses efforts et l'encourageons à aller de l'avant..." Declare un notable de la chefferie du canton Bell.

Le Maire de ville, avec son emploi de temps fort chargé nous faire dire par un de ses collaborateurs que plusieurs grands projets sont en cours de maturation qui vont donner un visage nouveau à la ville de Douala dans les prochains mois. " Pour le moment, avec les fortes intempéries, le Maire est sur le terrain pour sensibiliser les populations quant à l'importance des travaux d'assainissement des voies d'accès certains quartiers, où il invite les populations au civisme et l'entretien des drains et carnivaux, une solution efficace contre les inondations.

Au cabinet du Maire de ville, l'on apprend que le chantier de la transformation de Douala est pris au sérieux par tout le personnel. " Et il est important que la population suive cette dynamique, voilà pourquoi le Maire insiste toujours sur une approche participative du citoyen. Il est important qu'il soit écouté, afin que ses doléances soient prises en compte..." Reconnaît l'adjoint du Maire de la ville. C'est dans ce cadre que le Maire Roger Mbassa Ndine sera l'invité de l'émission matinale 6-9h sur la radio BALAFON le vendredi 21 juillet 2023.

Le journal WEEK-INFOS et la plateforme weekinfos.com se propose dans ses différentes publications et sur sa plate forme en ligne, donnez la parole aux populations de la ville de Douala, et surtout présenter les efforts de l'exécutif communautaire pour CETTE MUE INFRASTRUCTURELS DE DOUALA

LCC.